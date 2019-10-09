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8 октября, источник: ТАСС

ЦСКА выиграл у «Амура» и вернулся на первое место в Западной конференции КХЛ

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА дома выиграл у хабаровского «Амура» со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» в Москве.

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Источник: ИТАР-ТАСС

У ЦСКА отличились Иржи Секач (22-я минута), Сергей Калинин (41), Алексей Марченко (48) и Максим Шалунов (55). В составе «Амура» шайбу забросил Томаш Зогорна (58).

Хоккей

КХЛ 2019-2020
Неделя 7, 8.10.2019, 19:00

Локомотив0Ак Барс4

Ранее во вторник «Йокерит» из Хельсинки на своем льду переиграл «Сочи» в овертайме (3:2), после двух периодов финский клуб уступал с разницей в две шайбы. Казанский «Ак Барс» на выезде выиграл у ярославского «Локомотива» (4:0). В предыдущий раз «Ак Барс» побеждал в Ярославле 15 сентября 2014 года (3:2 по буллитам). Нападающий гостей Кирилл Петров забросил свою 100-ю шайбу в регулярных чемпионатах КХЛ.

В турнирной таблице ЦСКА вернулся на первую строчку в Западной конференции КХЛ, набрав 25 очков в 15 матчах. «Амур» занимает 10-е место в Восточной конференции, имея в активе 11 очков в 14 матчах. «Амур» не может победить ЦСКА уже более трех лет (шесть матчей) в регулярном чемпионате КХЛ, последний раз «Амур» победил ЦСКА на выезде 29 сентября 2016 года (2:1 Б).

ЦСКА в гостях сыграет с «Ак Барсом» в пятницу, в четверг «Амур» на выезде встретится с омским «Авангардом».

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ЦСКА
4:1
0:0, 1:0, 3:1
Амур
Хоккей, КХЛ, Неделя 78.10.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 8089 зрителей
Главные тренеры
Игорь НикитинАлександр Гулявцев
Вратари
Илья СорокинЕвгений Аликин
2-й период
21:49Иржи Секач(Мэт Робинсон)
24:01Артем Блажиевский
26:34Павел Турбин
3-й период
40:20Сергей Калинин(Алексей Марченко, Богдан Киселевич)
42:44Линден Вей
46:23Командный штраф
47:39Алексей Марченко(Мэт Робинсон, Максим Шалунов)
53:28Дмитрий Коробов
54:25Максим Шалунов(Алексей Марченко)
54:25Ондржей Витасек
56:11Михаил Науменков
57:34Алексей Марченко
57:48Томаш Зогорна(Денис Голубев)
Статистика
8Штрафное время16
3Игра в большинстве4
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВладимир Букин(Россия, Москва)
Главный судьяАнтон Лаврентьев(Россия, Казань)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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