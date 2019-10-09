ЦСКА выиграл у «Амура» и вернулся на первое место в Западной конференции КХЛ

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У ЦСКА отличились Иржи Секач (22-я минута), Сергей Калинин (41), Алексей Марченко (48) и Максим Шалунов (55). В составе «Амура» шайбу забросил Томаш Зогорна (58).

Хоккей КХЛ 2019-2020 Неделя 7, 8.10.2019, 19:00 Локомотив 0 Ак Барс 4

Ранее во вторник «Йокерит» из Хельсинки на своем льду переиграл «Сочи» в овертайме (3:2), после двух периодов финский клуб уступал с разницей в две шайбы. Казанский «Ак Барс» на выезде выиграл у ярославского «Локомотива» (4:0). В предыдущий раз «Ак Барс» побеждал в Ярославле 15 сентября 2014 года (3:2 по буллитам). Нападающий гостей Кирилл Петров забросил свою 100-ю шайбу в регулярных чемпионатах КХЛ.

В турнирной таблице ЦСКА вернулся на первую строчку в Западной конференции КХЛ, набрав 25 очков в 15 матчах. «Амур» занимает 10-е место в Восточной конференции, имея в активе 11 очков в 14 матчах. «Амур» не может победить ЦСКА уже более трех лет (шесть матчей) в регулярном чемпионате КХЛ, последний раз «Амур» победил ЦСКА на выезде 29 сентября 2016 года (2:1 Б).