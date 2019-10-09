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19:31 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» обыграл «Салават Юлаев» и вышел в лидеры дивизиона КХЛ

Казахстанский «Барыс» обыграл уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ и одержал третью победу подряд, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча состоялась в Уфе и завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Андрея Скабелки.

«Барыс» вышел вперед на 12-й минуте, а шайбу на свой счет записал капитан команды Даррен Диц, которому ассистировали Никита Михайлис и Эрик Тангрэйди. Хозяева смогли отыграться на 35-й минуте благодаря шайбе Сакари Маннинена.

Победу же «Барысу» в третьем периоде, а именно на 45-й минуте принес Кертис Волк. Большинство ему помогли реализовать Диц и Михайлис.

Таким образом, «Барыс» одержал третью победу подряд, набрал 20 очков в 14-ти играх и вышел в лидеры дивизиона Чернышева, обойдя омский «Авангард», у которого осталось 19 баллов. Также благодаря этому успеху казахстанская команда поднялась на второе место Восточной конференции, уступая лишь четыре балла казанскому «Ак Барсу».

Следующий матч «Барыс» проведет 11 октября в Новосибирске против местной «Сибири». Начало матча в 18:30 по времени Нур-Султана.

Салават Юлаев
1:2
0:1, 1:0, 0:1
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 79.10.2019, 17:00 (МСК UTC+3)"Уфа-Арена", 5437 зрителей
Главные тренеры
Николай ЦулыгинАндрей Скабелка
Вратари
Юха МетсолаЭдвард Паскуале
1-й период
03:15Александр Кадейкин
11:42Даррен Дитц(Никита Михайлис, Эрик Тангрэди)
2-й период
21:50Джесси Блэкер
26:18Никита Клещенко
30:49Григорий Панин
34:49Сакари Маннинен(Линус Умарк)
3-й период
43:23Владимир Жарков
44:18Кертис Валк(Даррен Дитц, Никита Михайлис)
Статистика
6Штрафное время4
2Игра в большинстве3
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Гамалей(Россия, Москва)
Главный судьяАнтон Гофман(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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