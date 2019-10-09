«Барыс» обыграл «Салават Юлаев» и вышел в лидеры дивизиона КХЛ

Встреча состоялась в Уфе и завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Андрея Скабелки.

«Барыс» вышел вперед на 12-й минуте, а шайбу на свой счет записал капитан команды Даррен Диц, которому ассистировали Никита Михайлис и Эрик Тангрэйди. Хозяева смогли отыграться на 35-й минуте благодаря шайбе Сакари Маннинена.

Победу же «Барысу» в третьем периоде, а именно на 45-й минуте принес Кертис Волк. Большинство ему помогли реализовать Диц и Михайлис.

Таким образом, «Барыс» одержал третью победу подряд, набрал 20 очков в 14-ти играх и вышел в лидеры дивизиона Чернышева, обойдя омский «Авангард», у которого осталось 19 баллов. Также благодаря этому успеху казахстанская команда поднялась на второе место Восточной конференции, уступая лишь четыре балла казанскому «Ак Барсу».