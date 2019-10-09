«Барыс» обыграл «Салават Юлаев» и вышел в лидеры дивизиона КХЛ
Казахстанский «Барыс» обыграл уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ и одержал третью победу подряд, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский «Барыс» обыграл уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ и одержал третью победу подряд, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча состоялась в Уфе и завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Андрея Скабелки.
«Барыс» вышел вперед на 12-й минуте, а шайбу на свой счет записал капитан команды Даррен Диц, которому ассистировали Никита Михайлис и Эрик Тангрэйди. Хозяева смогли отыграться на 35-й минуте благодаря шайбе Сакари Маннинена.
Победу же «Барысу» в третьем периоде, а именно на 45-й минуте принес Кертис Волк. Большинство ему помогли реализовать Диц и Михайлис.
Таким образом, «Барыс» одержал третью победу подряд, набрал 20 очков в 14-ти играх и вышел в лидеры дивизиона Чернышева, обойдя омский «Авангард», у которого осталось 19 баллов. Также благодаря этому успеху казахстанская команда поднялась на второе место Восточной конференции, уступая лишь четыре балла казанскому «Ак Барсу».
Следующий матч «Барыс» проведет 11 октября в Новосибирске против местной «Сибири». Начало матча в 18:30 по времени
|Николай Цулыгин
|Андрей Скабелка
|Юха Метсола
|Эдвард Паскуале
|03:15
|Александр Кадейкин
|11:42
|Даррен Дитц(Никита Михайлис, Эрик Тангрэди)
|21:50
|Джесси Блэкер
|26:18
|Никита Клещенко
|30:49
|Григорий Панин
|34:49
|Сакари Маннинен(Линус Умарк)
|43:23
|Владимир Жарков
|44:18
|Кертис Валк(Даррен Дитц, Никита Михайлис)
|6
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Евгений Гамалей(Россия, Москва)
|Главный судья
|Антон Гофман(Россия, Москва)