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19:49 (мск), источник: ТАСС

Московское «Динамо» потерпело пятое поражение в шести последних матчах КХЛ

ТАСС, 9 октября. Московское «Динамо» на выезде проиграло челябинскому «Трактору» со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В составе «Динамо» шайбы забросили Вадим Шипачев (51-я минута) и Михал Чайковски (54). У «Трактора» отличились Андрей Попов (32) и Ярослав Косов (47, 58). Шипачев забросил 700-ю шайбу московского клуба в ворота «Трактора» в истории.

«Динамо» уступало с разницей в две шайбы до середины третьего периода, после чего в течение трех минут забросило две шайбы и сравняло счет. Однако за 2 минуты 19 секунд до конца третьего периода Косов сделал дубль и принес победу «Трактору».

Хоккей

КХЛ 2019-2020
Неделя 7, 9.10.2019, 17:00

Салават Юлаев1Барыс2

Ранее в среду пекинский клуб «Куньлунь» дома обыграл нижнекамский «Нефтехимик» (2:1), в этом сезоне китайская команда одержала вторую победу над «Нефтехимиком» (первый матч прошел в Нижнекамске, гости были сильнее со счетом 4:3 Б). Уфимский «Салават Юлаев» на своем льду уступил «Барысу» из Нур-Султана (1:2), форвард хозяев Сакари Маннинен забросил свою первую шайбу за клуб, проведя 15-й матч в форме «Салавата Юлаева».

В турнирной таблице «Динамо» занимает пятое место в Западной конференции, имея в активе 17 очков в 16 матчах. Московский клуб потерпел пятое поражение в последних шести матчах регулярного чемпионата КХЛ. «Трактор» располагается на седьмой строчке в Восточной конференции, набрав 17 очков в 18 встречах.

«Динамо» в следующем матче примет екатеринбургский «Автомобилист» в субботу, в тот же день «Трактор» дома сыграет с владивостокским «Адмиралом».

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Трактор
3:2
0:0, 1:0, 2:2
ХК Динамо
Хоккей, КХЛ, Неделя 79.10.2019, 17:00 (МСК UTC+3)ЛА "Трактор" им В. Белоусова, 6375 зрителей
Главные тренеры
Петерис СкудраВладимир Крикунов
Вратари
Василий ДемченкоИван Бочаров
1-й период
03:55Илья Карпухин
13:26Максим Афиногенов
2-й период
22:43Максим Афиногенов
31:09Андрей Попов(Виталий Меньшиков)
33:39Виталий Меньшиков
35:55Игорь Полыгалов
3-й период
44:35Егор I Зайцев
46:42Ярослав Косов(Руслан Карлин, Александр Тридчиков)
47:31Сергей Терещенко
47:31Сергей Терещенко
50:40Вадим Шипачев(Юусо Хиетанен, Михал Чайковски)
53:11Михал Чайковски(Иван Игумнов, Вадим Шипачев)
57:41Ярослав Косов(Руслан Карлин, Илья Карпухин)
Статистика
8Штрафное время8
4Игра в большинстве4
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяЮрий Оскирко(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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