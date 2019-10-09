Московское «Динамо» потерпело пятое поражение в шести последних матчах КХЛ
ТАСС, 9 октября. Московское «Динамо» на выезде проиграло челябинскому «Трактору» со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 9 октября. Московское «Динамо» на выезде проиграло челябинскому «Трактору» со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе «Динамо» шайбы забросили Вадим Шипачев (51-я минута) и Михал Чайковски (54). У «Трактора» отличились Андрей Попов (32) и Ярослав Косов (47, 58). Шипачев забросил 700-ю шайбу московского клуба в ворота «Трактора» в истории.
«Динамо» уступало с разницей в две шайбы до середины третьего периода, после чего в течение трех минут забросило две шайбы и сравняло счет. Однако за 2 минуты 19 секунд до конца третьего периода Косов сделал дубль и принес победу «Трактору».
Ранее в среду пекинский клуб «Куньлунь» дома обыграл нижнекамский «Нефтехимик» (2:1), в этом сезоне китайская команда одержала вторую победу над «Нефтехимиком» (первый матч прошел в Нижнекамске, гости были сильнее со счетом 4:3 Б). Уфимский «Салават Юлаев» на своем льду уступил «Барысу» из
В турнирной таблице «Динамо» занимает пятое место в Западной конференции, имея в активе 17 очков в 16 матчах. Московский клуб потерпел пятое поражение в последних шести матчах регулярного чемпионата КХЛ. «Трактор» располагается на седьмой строчке в Восточной конференции, набрав 17 очков в 18 встречах.
«Динамо» в следующем матче примет екатеринбургский «Автомобилист» в субботу, в тот же день «Трактор» дома сыграет с владивостокским «Адмиралом».
|Петерис Скудра
|Владимир Крикунов
|Василий Демченко
|Иван Бочаров
|03:55
|Илья Карпухин
|13:26
|Максим Афиногенов
|22:43
|Максим Афиногенов
|31:09
|Андрей Попов(Виталий Меньшиков)
|33:39
|Виталий Меньшиков
|35:55
|Игорь Полыгалов
|44:35
|Егор I Зайцев
|46:42
|Ярослав Косов(Руслан Карлин, Александр Тридчиков)
|47:31
|Сергей Терещенко
|47:31
|Сергей Терещенко
|50:40
|Вадим Шипачев(Юусо Хиетанен, Михал Чайковски)
|53:11
|Михал Чайковски(Иван Игумнов, Вадим Шипачев)
|57:41
|Ярослав Косов(Руслан Карлин, Илья Карпухин)
|8
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов(Россия, Ярославль)
|Главный судья
|Юрий Оскирко(Россия, Ярославль)