Московское «Динамо» потерпело пятое поражение в шести последних матчах КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В составе «Динамо» шайбы забросили Вадим Шипачев (51-я минута) и Михал Чайковски (54). У «Трактора» отличились Андрей Попов (32) и Ярослав Косов (47, 58). Шипачев забросил 700-ю шайбу московского клуба в ворота «Трактора» в истории.

«Динамо» уступало с разницей в две шайбы до середины третьего периода, после чего в течение трех минут забросило две шайбы и сравняло счет. Однако за 2 минуты 19 секунд до конца третьего периода Косов сделал дубль и принес победу «Трактору».

Хоккей КХЛ 2019-2020 Неделя 7, 9.10.2019, 17:00 Салават Юлаев 1 Барыс 2

Ранее в среду пекинский клуб «Куньлунь» дома обыграл нижнекамский «Нефтехимик» (2:1), в этом сезоне китайская команда одержала вторую победу над «Нефтехимиком» (первый матч прошел в Нижнекамске, гости были сильнее со счетом 4:3 Б). Уфимский «Салават Юлаев» на своем льду уступил «Барысу» из Нур-Султана (1:2), форвард хозяев Сакари Маннинен забросил свою первую шайбу за клуб, проведя 15-й матч в форме «Салавата Юлаева».

В турнирной таблице «Динамо» занимает пятое место в Западной конференции, имея в активе 17 очков в 16 матчах. Московский клуб потерпел пятое поражение в последних шести матчах регулярного чемпионата КХЛ. «Трактор» располагается на седьмой строчке в Восточной конференции, набрав 17 очков в 18 встречах.