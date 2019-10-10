«Это была тяжелая игра»: тренер «Барыса» — о победе над «Салаватом Юлаевым» и лидерстве в дивизионе КХЛ

«Конечно, это была тяжелая игра. У “Салавата” много мастерства, команда здорово играет не только в атаке, но и в защите, плюс хороший вратарь, поэтому было сложно обороняться и забивать. Когда ты выигрываешь с разницей в одну шайбу, это значит, что команда сработала. Могу только поблагодарить ребят за самоотверженность и за победу, которую мы добыли в Уфе», — приводит слова Скабелки официальный сайт ХК «Барыс».

В свою очередь, главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин сказал следующее:

«Был невыразительный первый период — мы не могли подстроиться под игру соперника. Хорошо, что во втором и третьем периодах перестроились, и если смотреть по моментам, то сыграли здорово. Много владели шайбой и имели шансы, но, к сожалению для нас, хорошо сыграл вратарь соперника — вытащил, а где-то нам не повезло и проиграли в одну шайбу. Не смогли забить этот нужный гол, хотя по моментам можно было наиграть на ничью».