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9 октября, источник: Vesti.kz

«Это была тяжелая игра»: тренер «Барыса» — о победе над «Салаватом Юлаевым» и лидерстве в дивизионе КХЛ

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым», которая позволила выйти в лидеры дивизиона Чернышева.

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«Конечно, это была тяжелая игра. У “Салавата” много мастерства, команда здорово играет не только в атаке, но и в защите, плюс хороший вратарь, поэтому было сложно обороняться и забивать. Когда ты выигрываешь с разницей в одну шайбу, это значит, что команда сработала. Могу только поблагодарить ребят за самоотверженность и за победу, которую мы добыли в Уфе», — приводит слова Скабелки официальный сайт ХК «Барыс».

В свою очередь, главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин сказал следующее:

«Был невыразительный первый период — мы не могли подстроиться под игру соперника. Хорошо, что во втором и третьем периодах перестроились, и если смотреть по моментам, то сыграли здорово. Много владели шайбой и имели шансы, но, к сожалению для нас, хорошо сыграл вратарь соперника — вытащил, а где-то нам не повезло и проиграли в одну шайбу. Не смогли забить этот нужный гол, хотя по моментам можно было наиграть на ничью».

Напомним, «Барыс» обыграл в Уфе местный «Салават Юлаев» со счетом 2:1 и одержал третью подряд победу в КХЛ. Следующий матч казахстанская команда проведет 11 октября на выезде против новосибирской «Сибири».

Салават Юлаев
1:2
0:1, 1:0, 0:1
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 79.10.2019, 17:00 (МСК UTC+3)"Уфа-Арена", 5437 зрителей
Главные тренеры
Николай ЦулыгинАндрей Скабелка
Вратари
Юха МетсолаЭдвард Паскуале
1-й период
03:15Александр Кадейкин
11:42Даррен Дитц(Никита Михайлис, Эрик Тангрэди)
2-й период
21:50Джесси Блэкер
26:18Никита Клещенко
30:49Григорий Панин
34:49Сакари Маннинен(Линус Умарк)
3-й период
43:23Владимир Жарков
44:18Кертис Валк(Даррен Дитц, Никита Михайлис)
Статистика
6Штрафное время4
2Игра в большинстве3
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Гамалей(Россия, Москва)
Главный судьяАнтон Гофман(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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