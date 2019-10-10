«Спартак» в шестой раз подряд в гостях уступил «Северстали» в матче КХЛ

У «Северстали» отличились Сергей Монахов (12-я минута), Владислав Провольнев (39) и Герман Грачев (47), в составе «Спартака» шайбы забросили Артем Федоров (54) и Яков Рылов (60).
«Спартак» не может обыграть «Северсталь» на протяжении последних шести выездных матчей. Последний раз москвичи побеждали в Череповце более шести лет назад, когда 22 сентября 2013 года выиграли в овертайме со счетом 5:4.
Московский клуб занимает шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 17 очков после 17 игр. «Северсталь» располагается на девятой строчке в Западной конференции, набрав 15 очков в 16 матчах. В субботу «Спартак» примет хабаровский «Амур», в этот же день «Северсталь» на своем льду сыграет с магнитогорским «Металлургом».
В другом матче рижское «Динамо» на домашней площадке победило «Динамо» из Минска (3:2), а нижегородское «Торпедо» дома переиграло подмосковный «Витязь» (4:2), гости потерпели третье поражение в сезоне. «Торпедо» выиграло у «Витязя» в 10-м домашнем матче подряд, последнюю победу в Нижнем Новгороде «Витязь» одержал 8 января 2013 года (3:1).