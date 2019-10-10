«Спартак» в шестой раз подряд в гостях уступил «Северстали» в матче КХЛ

Источник: РИА "Новости"

У «Северстали» отличились Сергей Монахов (12-я минута), Владислав Провольнев (39) и Герман Грачев (47), в составе «Спартака» шайбы забросили Артем Федоров (54) и Яков Рылов (60).

«Спартак» не может обыграть «Северсталь» на протяжении последних шести выездных матчей. Последний раз москвичи побеждали в Череповце более шести лет назад, когда 22 сентября 2013 года выиграли в овертайме со счетом 5:4.

Хоккей КХЛ 2019-2020 Неделя 7, 9.10.2019, 19:00 Торпедо 4 Витязь 2

Московский клуб занимает шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 17 очков после 17 игр. «Северсталь» располагается на девятой строчке в Западной конференции, набрав 15 очков в 16 матчах. В субботу «Спартак» примет хабаровский «Амур», в этот же день «Северсталь» на своем льду сыграет с магнитогорским «Металлургом».