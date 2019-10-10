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9 октября, источник: ТАСС

«Спартак» в шестой раз подряд в гостях уступил «Северстали» в матче КХЛ

ТАСС, 9 октября. Московский хоккейный клуб «Спартак» на выезде проиграл череповецкой «Северстали» со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Континентальный хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

У «Северстали» отличились Сергей Монахов (12-я минута), Владислав Провольнев (39) и Герман Грачев (47), в составе «Спартака» шайбы забросили Артем Федоров (54) и Яков Рылов (60).

«Спартак» не может обыграть «Северсталь» на протяжении последних шести выездных матчей. Последний раз москвичи побеждали в Череповце более шести лет назад, когда 22 сентября 2013 года выиграли в овертайме со счетом 5:4.

Хоккей

КХЛ 2019-2020
Неделя 7, 9.10.2019, 19:00

Торпедо4Витязь2

Московский клуб занимает шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 17 очков после 17 игр. «Северсталь» располагается на девятой строчке в Западной конференции, набрав 15 очков в 16 матчах. В субботу «Спартак» примет хабаровский «Амур», в этот же день «Северсталь» на своем льду сыграет с магнитогорским «Металлургом».

В другом матче рижское «Динамо» на домашней площадке победило «Динамо» из Минска (3:2), а нижегородское «Торпедо» дома переиграло подмосковный «Витязь» (4:2), гости потерпели третье поражение в сезоне. «Торпедо» выиграло у «Витязя» в 10-м домашнем матче подряд, последнюю победу в Нижнем Новгороде «Витязь» одержал 8 января 2013 года (3:1).

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Северсталь
3:2
1:0, 1:0, 1:2
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 79.10.2019, 19:30 (МСК UTC+3)МАУ "Ледовый дворец", 4225 зрителей
Главные тренеры
Андрей РазинОлег Знарок
Вратари
Владислав ПодъяпольскийЮлиус Гудачек(Никита Беспалов, Никита Беспалов)
1-й период
07:42Егор Морозов
11:28Сергей Монахов(Богдан Якимов, Макар Хабаров)
2-й период
21:52Аким Тришин
34:45Вадим Кудако
35:54Геннадий Столяров
38:00Владислав Провольнев(Даниил Вовченко)
3-й период
46:00Герман Грачев(Иван Захарчук, Антон Сизов)
49:43Владислав Провольнев
50:56Макар Хабаров
53:02Артем Федоров(Яков Рылов, Вячеслав Лещенко)
59:40Яков Рылов(Патрик Херсли, Александр Хохлачев)
Статистика
8Штрафное время4
2Игра в большинстве4
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве1
Судейская бригада
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Главный судьяДенис Наумов(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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