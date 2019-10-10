Зубов пропустит две игры КХЛ в связи с введением в Зал славы

«Сергей Зубов пропустит два выездных матча команды 15 и 17 ноября в Магнитогорске и Риге. Кто будет исполнять обязанности главного тренера — мы еще все вместе обсудим и примем коллегиальное решение», — сообщили в пресс-службе «Сочи».