Зубов пропустит две игры КХЛ в связи с введением в Зал славы
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 окт — РИА Новости, Семен Галькевич. Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов пропустит два матча КХЛ в связи с введением в хоккейный Зал славы, сообщили РИА Новости в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 окт — РИА Новости, Семен Галькевич. Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов пропустит два матча КХЛ в связи с введением в хоккейный Зал славы, сообщили РИА Новости в
Церемония введения в Зал славы пройдет 18 ноября в Торонто (Канада).
«Сергей Зубов пропустит два выездных матча команды 15 и 17 ноября в Магнитогорске и Риге. Кто будет исполнять обязанности главного тренера — мы еще все вместе обсудим и примем коллегиальное решение», — сообщили в