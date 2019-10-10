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18:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Зубов пропустит две игры КХЛ в связи с введением в Зал славы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 окт — РИА Новости, Семен Галькевич. Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов пропустит два матча КХЛ в связи с введением в хоккейный Зал славы, сообщили РИА Новости в пресс-службе клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Церемония введения в Зал славы пройдет 18 ноября в Торонто (Канада).

«Сергей Зубов пропустит два выездных матча команды 15 и 17 ноября в Магнитогорске и Риге. Кто будет исполнять обязанности главного тренера — мы еще все вместе обсудим и примем коллегиальное решение», — сообщили в пресс-службе «Сочи».

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