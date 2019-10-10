«Металлург» проиграл «Адмиралу» в матче КХЛ

Встреча в Магнитогорске завершилась победой гостей со счетом 4:3 (2:1, 0:2, 1:0, 1:0). В основное время шайбы в составе «Металлурга» забросили Сергей Мозякин (18-я минута), Брэндон Козун (25) и Денис Паршин (31). У «Адмирала» отличились Александр Мерескин (2), Мартин Бакош (9) и Константин Глазачев (42). Победу «Адмиралу» принес Маркус Юнг, забросивший шайбу на первой минуте овертайма.