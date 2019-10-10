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20:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Металлург» проиграл «Адмиралу» в матче КХЛ

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» на своем льду проиграли в овертайме «Адмиралу» из Владивостока в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Встреча в Магнитогорске завершилась победой гостей со счетом 4:3 (2:1, 0:2, 1:0, 1:0). В основное время шайбы в составе «Металлурга» забросили Сергей Мозякин (18-я минута), Брэндон Козун (25) и Денис Паршин (31). У «Адмирала» отличились Александр Мерескин (2), Мартин Бакош (9) и Константин Глазачев (42). Победу «Адмиралу» принес Маркус Юнг, забросивший шайбу на первой минуте овертайма.

Следующий матч «Адмирал» проведет 12 октября на выезде против челябинского «Трактора». «Металлург» в этот же день сыграет в гостях с череповецкой «Северсталью».

Металлург Мг
3:4ОТ
1:2, 2:0, 0:1
Адмирал
Хоккей, КХЛ, Неделя 710.10.2019, 17:00 (МСК UTC+3)"Арена-Металлург", 6120 зрителей
Главные тренеры
Илья ВоробьевСергей Светлов
Вратари
Василий КошечкинЮсси Олкинуора
1-й период
01:24Александр Мерескин(Кирилл Воронин, Константин Глазачев)
06:53Егор Яковлев
08:43Мартин Бакош(Маркус Юнг)
17:24Сергей Мозякин(Андрей Нестрашил, Денис Паршин)
2-й период
24:27Брэндон Козун(Деннис Расмуссен, Богдан Потехин)
30:36Денис Паршин(Сергей Мозякин, Иван Верещагин)
31:45Богдан Потехин
34:03Олег Ломако
3-й период
40:43Богдан Потехин
41:47Константин Глазачев(Кирилл Дьяков, Кирилл Воронин)
42:43Александр Коннов
49:50Кирилл Дьяков
57:32Олег Ломако
Овертайм
60:50Маркус Юнг(Адам Альмквист, Мартин Бакош)
Статистика
6Штрафное время8
4Игра в большинстве3
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЮрий Цыплаков(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судьяАндрис Ансонс(Латвия, Рига)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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