«Металлург» проиграл «Адмиралу» в матче КХЛ
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» на своем льду проиграли в овертайме «Адмиралу» из Владивостока в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» на своем льду проиграли в овертайме «Адмиралу» из Владивостока в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча в Магнитогорске завершилась победой гостей со счетом 4:3 (2:1, 0:2, 1:0, 1:0). В основное время шайбы в составе «Металлурга» забросили Сергей Мозякин (18-я минута), Брэндон Козун (25) и Денис Паршин (31). У «Адмирала» отличились Александр Мерескин (2), Мартин Бакош (9) и Константин Глазачев (42). Победу «Адмиралу» принес Маркус Юнг, забросивший шайбу на первой минуте овертайма.
Следующий матч «Адмирал» проведет 12 октября на выезде против челябинского «Трактора». «Металлург» в этот же день сыграет в гостях с череповецкой «Северсталью».
|Илья Воробьев
|Сергей Светлов
|Василий Кошечкин
|Юсси Олкинуора
|01:24
|Александр Мерескин(Кирилл Воронин, Константин Глазачев)
|06:53
|Егор Яковлев
|08:43
|Мартин Бакош(Маркус Юнг)
|17:24
|Сергей Мозякин(Андрей Нестрашил, Денис Паршин)
|24:27
|Брэндон Козун(Деннис Расмуссен, Богдан Потехин)
|30:36
|Денис Паршин(Сергей Мозякин, Иван Верещагин)
|31:45
|Богдан Потехин
|34:03
|Олег Ломако
|40:43
|Богдан Потехин
|41:47
|Константин Глазачев(Кирилл Дьяков, Кирилл Воронин)
|42:43
|Александр Коннов
|49:50
|Кирилл Дьяков
|57:32
|Олег Ломако
|60:50
|Маркус Юнг(Адам Альмквист, Мартин Бакош)
|6
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Юрий Цыплаков(Россия, Санкт-Петербург)
|Главный судья
|Андрис Ансонс(Латвия, Рига)