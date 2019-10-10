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21:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Геннадий Величкин уволен с должности вице-президента «Магнитки»

Как стало известно «Чемпионату», Геннадий Величкин уволен с поста вице-президента «Металлурга».

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Источник: РИА "Новости"

Такое решение было принято после поражения уральского клуба в домашнем матче с «Адмиралом» (3:4 ОТ).

С 1991 по 2009 год Величкин занимал пост генеральный директор «Металлурга», в сезоне-2009/10 — вице-президента клуба. С 2010 по 2012 год был заместителем управляющего директора Континентальной хоккейной лиги, с февраля 2012 года занимал пост вице-президента и председателя правления «Магнитки».

За годы руководства Величкина «Металлург» дважды завоёвывал Кубок Гагарина, трижды побеждал в чемпионате России, а также становился победителем Кубка европейских чемпионов. Величкин семь раз признавался лучшим хоккейным руководителем России.

В настоящий момент «Металлург» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда одержала всего лишь четыре победы в 16 матчах регулярного чемпионата.

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