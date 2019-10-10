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21:33 (мск), источник: Sport24

Главная бомба осени в российском хоккее. Босса «Магнитки» Величкина уволили после 26 лет работы

В это никто не верил, но у Виктора Рашникова лопнуло терпение.

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Источник: РИА "Новости"

Случилось, казалось бы, невозможное. По информации нескольких источников, Геннадий Величкин уволен с поста вице-президента магнитогорского «Металлурга» после очередного поражения команды. На этот раз домашнего в овертайме от «Адмирала». Команда после 16 матчей регулярного чемпионата занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Десять дней назад Геннадий Иванович уверял журналистов, что «самое легкое и простое — сдаться и уйти», поэтому ни он, ни Илья Воробьев никуда не уйдут. Еще Величкин пообещал покинуть свой пост в случае победы в Кубке Гагарина, а также всячески благодарил президента клуба Виктора Рашникова за его вклад. Оказалось, что это было прощальное интервью менеджера, который проработал на своем посту 26 лет. Больше, чем любой другой из нынешних руководителей клубов КХЛ.

В «Металлург» Величкин пришел в 1991 году. 18 лет трудился на посту генерального директора «Магнитки», а затем стал вице-президентом. С 2010 по 2012 он отошел от клубных дел и стал заместителем управляющего директора КХЛ. Однако без него в «Металлурге» дела пошли не так хорошо, и он вернулся. Выиграл два Кубка Гагарина. Но затем начались ошибки. Они были раньше, но результат затмевал все неправильные ходы. В КХЛ «Металлург» всегда считался одним из самых благополучных клубов. Его финансирует Магнитогорский металлургический комбинат, а его владелец Виктор Рашников никогда не жалел средств на хоккейную команду, которая должна была радовать жителей рабочего города.

Все эти годы Рашников всецело доверял Величкину и в хоккейные дела не лез. Геннадий Иванович лично занимался подбором игроков, выбором тренерского штаба, не подпуская к руководству никаких специалистов. Как только начинались проблемы, президент выбирал жертву и избавлялся от нее. Так, осенью 2017 года, когда у команды пошли поражения, оперативно уволил Илью Воробьева, обвинив его во всех бедах. Этим летом Величкин потратил сотни миллионов на игроков, но в итоге команда опустились на дно турнирной таблицы. Ухода чешского тренера Йозефа Яндача после трех матчей, возвращение Воробьева не дало никакого результата. Очевидно было, что корень проблем вовсе не в главном тренере. Что именно Величкин ошибся в трансферах и не сумел собрать достойный коллектив. Но даже в такой ситуации не верилось, что кресло под вице-президентом зашатается. Потому что Геннадий Иванович за эти 26 лет просто врос в него. Он входил в Совет директоров КХЛ и участвовал в принятии всех ключевых решений лиги. Он мог ругаться с другими менеджерами, яро отстаивая свою позицию. Он всегда общался с журналистами, отвечая даже на самые неудобные вопросы. Однако все заканчивается.

Говорят, что прямо во время матча с «Адмиралом» Величкину сказали, что ему пора уйти с клуба. Вот так буднично и просто был уволен один из самых харизматичных и известных генменеджеров, которые когда-либо были в России. С Величкиным ушла целая эпоха. Остается только догадываться, каким будет «Металлург» без своего бессменного босса. Но есть все основания верить, что это только начало для магнитогорского клуба.

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Металлург Мг
3:4ОТ
1:2, 2:0, 0:1
Адмирал
Хоккей, КХЛ, Неделя 710.10.2019, 17:00 (МСК UTC+3)"Арена-Металлург", 6120 зрителей
Главные тренеры
Илья ВоробьевСергей Светлов
Вратари
Василий КошечкинЮсси Олкинуора
1-й период
01:24Александр Мерескин(Кирилл Воронин, Константин Глазачев)
06:53Егор Яковлев
08:43Мартин Бакош(Маркус Юнг)
17:24Сергей Мозякин(Андрей Нестрашил, Денис Паршин)
2-й период
24:27Брэндон Козун(Деннис Расмуссен, Богдан Потехин)
30:36Денис Паршин(Сергей Мозякин, Иван Верещагин)
31:45Богдан Потехин
34:03Олег Ломако
3-й период
40:43Богдан Потехин
41:47Константин Глазачев(Кирилл Дьяков, Кирилл Воронин)
42:43Александр Коннов
49:50Кирилл Дьяков
57:32Олег Ломако
Овертайм
60:50Маркус Юнг(Адам Альмквист, Мартин Бакош)
Статистика
6Штрафное время8
4Игра в большинстве3
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЮрий Цыплаков(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судьяАндрис Ансонс(Латвия, Рига)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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