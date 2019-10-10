Шайба Каюмова принесла «Локомотиву» победу над «Сочи» в матче КХЛ
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Хоккеисты ярославского «Локомотива» одержали победу над «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Хоккеисты ярославского «Локомотива» одержали победу над «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча в Ярославле завершилась победой «Локомотива» со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Единственную шайбу забросил на 54-й минуте Артур Каюмов. Вратарь «Локомотива» Илья Коновалов провел второй «сухой» матч в текущем чемпионате.
Следующий матч «Локомотив» проведет 13 октября на выезде против китайского «Куньлуня», «Сочи» в этот же день примет московский ЦСКА.
|Александр Ардашев
|Сергей Зубов
|Илья Коновалов
|Дмитрий Шикин
|01:30
|Командный штраф
|46:09
|Шон I Коллинс
|51:14
|Морган Эллис
|53:12
|Артур Каюмов(Якуб Накладал, Денис Алексеев)
|0
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Гусев(Россия, Серов)
|Главный судья
|Владимир Букин(Россия, Москва)