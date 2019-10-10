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21:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шайба Каюмова принесла «Локомотиву» победу над «Сочи» в матче КХЛ

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Хоккеисты ярославского «Локомотива» одержали победу над «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Встреча в Ярославле завершилась победой «Локомотива» со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Единственную шайбу забросил на 54-й минуте Артур Каюмов. Вратарь «Локомотива» Илья Коновалов провел второй «сухой» матч в текущем чемпионате.

Следующий матч «Локомотив» проведет 13 октября на выезде против китайского «Куньлуня», «Сочи» в этот же день примет московский ЦСКА.

Локомотив
1:0
0:0, 0:0, 1:0
Сочи
Хоккей, КХЛ, Неделя 710.10.2019, 19:00 (МСК UTC+3)"Арена-2000"
Главные тренеры
Александр АрдашевСергей Зубов
Вратари
Илья КоноваловДмитрий Шикин
1-й период
01:30Командный штраф
3-й период
46:09Шон I Коллинс
51:14Морган Эллис
53:12Артур Каюмов(Якуб Накладал, Денис Алексеев)
Статистика
0Штрафное время6
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Гусев(Россия, Серов)
Главный судьяВладимир Букин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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