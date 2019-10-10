Шайба Каюмова принесла «Локомотиву» победу над «Сочи» в матче КХЛ

Встреча в Ярославле завершилась победой «Локомотива» со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Единственную шайбу забросил на 54-й минуте Артур Каюмов. Вратарь «Локомотива» Илья Коновалов провел второй «сухой» матч в текущем чемпионате.

Следующий матч «Локомотив» проведет 13 октября на выезде против китайского «Куньлуня», «Сочи» в этот же день примет московский ЦСКА.