Гол Войнова принес «Авангарду» победу над «Амуром» в матче КХЛ

Встреча в Балашихе завершилась со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Единственную шайбу забросил на 24-й минуте Вячеслав Войнов. Вратарь «Авангарда» Игорь Бобков провел второй «сухой» матч в чемпионате.

Следующую игру «Авангард» проведет дома 12 октября против рижского «Динамо». «Амур» в этот же день сыграет в гостях с московским «Спартаком».