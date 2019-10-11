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10 октября, источник: Спорт РИА Новости

Гол Войнова принес «Авангарду» победу над «Амуром» в матче КХЛ

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Хоккеисты омского «Авангарда» нанесли поражение хабаровскому «Амуру» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Встреча в Балашихе завершилась со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Единственную шайбу забросил на 24-й минуте Вячеслав Войнов. Вратарь «Авангарда» Игорь Бобков провел второй «сухой» матч в чемпионате.

Следующую игру «Авангард» проведет дома 12 октября против рижского «Динамо». «Амур» в этот же день сыграет в гостях с московским «Спартаком».

Авангард
1:0
0:0, 1:0, 0:0
Амур
Хоккей, КХЛ, Неделя 710.10.2019, 19:30 (МСК UTC+3)ЛД "Арена Балашиха", 3542 зрителя
Главные тренеры
Боб ХартлиАлександр Гулявцев
Вратари
Игорь БобковЕвгений Аликин
1-й период
01:25Алексей Бондарев
07:16Никита Щербак
07:16Павел Турбин
08:08Кирилл Семенов
16:09Максим Капитуров
2-й период
21:47Павел Турбин
23:45Вячеслав Войнов(Кирилл Семенов, Тэйлор Бек)
3-й период
42:02Валентин Пьянов
Статистика
8Штрафное время6
2Игра в большинстве3
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлександр Сергеев(Россия, Жуковский)
Главный судьяСергей Юдаков(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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