Гол Войнова принес «Авангарду» победу над «Амуром» в матче КХЛ
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Хоккеисты омского «Авангарда» нанесли поражение хабаровскому «Амуру» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Хоккеисты омского «Авангарда» нанесли поражение хабаровскому «Амуру» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча в Балашихе завершилась со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Единственную шайбу забросил на 24-й минуте Вячеслав Войнов. Вратарь «Авангарда» Игорь Бобков провел второй «сухой» матч в чемпионате.
Следующую игру «Авангард» проведет дома 12 октября против рижского «Динамо». «Амур» в этот же день сыграет в гостях с московским «Спартаком».
|Боб Хартли
|Александр Гулявцев
|Игорь Бобков
|Евгений Аликин
|01:25
|Алексей Бондарев
|07:16
|Никита Щербак
|07:16
|Павел Турбин
|08:08
|Кирилл Семенов
|16:09
|Максим Капитуров
|21:47
|Павел Турбин
|23:45
|Вячеслав Войнов(Кирилл Семенов, Тэйлор Бек)
|42:02
|Валентин Пьянов
|8
|Штрафное время
|6
|2
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Александр Сергеев(Россия, Жуковский)
|Главный судья
|Сергей Юдаков(Россия, Москва)