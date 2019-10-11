«Нур-Султан — самый американизированный город в КХЛ». Легионер «Барыса» — о Казахстане, семье и НХЛ

Для 30-летнего Тангрэйди текущий сезон стал первым за пределами Северной Америки. В НХЛ форвард успел поиграть за «Питтсбург», «Виннипег», «Монреаль», «Детройт» и «Нью-Джерси», набрав 16 (5+11) очков в 150 играх.

— Расскажи про свою семью.

— Когда я начал карьеру в Питтсбурге, мне было 20, и я встретил там мою жену. Питтсбург — место, где я сейчас живу, когда не играю в хоккей. Жену зовут Кейтлин, она закончила Пенн Стейт (университет Пенсильвании), играла в волейбол, выиграла пару чемпионатов страны. Она тоже очень атлетичная.

У меня двое детей. Старшая — Кэннели, ей три года. Младшему, Картеру — шесть месяцев. Они оба, к счастью, похожи на маму. У нас отличная семья. Наши родители хорошо общаются, моя семья из Филадельфии, ее — из Питтсбурга, и это такое райвалри. Когда мы собираемся вместе, начинается: «Стиллерс! Иглс! Флайерс! Пингвинс!» — и такие шутки про драки.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B0j-0Y5gT7P/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B0j-0Y5gT7P/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B0j-0Y5gT7P/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Eric Tangradi (@erictangradi)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-07-31T01:11:05+00:00">30 Июл 2019 в 6:11 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Как семья отреагировала на идею переезда в Казахстан?

— Это было трудно. Для меня и моей жены еще нормально, она поняла, потому что мы всегда путешествовали из-за хоккея. Каждый сезон — пакуемся и едем. Она знала, как тяжело мне было держаться в АХЛ и подниматься в НХЛ, и что я решил поехать во вторую лучшую лигу в мире, в КХЛ, и доказать себе что-то здесь.

Это было трудно из-за детей. Они маленькие и не понимают, но быть отцом — значит быть частью их жизни каждый день. Мне было очень-очень трудно как отцу принять это решение. Как игроку и как мужу, с поддержкой жены, — легко. Но как отцу — тяжело оставить их так надолго.

К счастью, Нур-Султан красивый город, и я надеюсь они скоро приедут ко мне.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B1otor5AZKO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B1otor5AZKO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B1otor5AZKO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Eric Tangradi (@erictangradi)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-08-26T17:48:32+00:00">26 Авг 2019 в 10:48 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— А кто посоветовал тебе рвануть сюда?

— Я искал работу после прошлого хорошего сезона. Обратился к Optima Sports Agency, они познакомили меня с Дмитрием (Ереминым — Sports.ru), очень известным агентом в КХЛ. Он откровенно рассказал мне, где лучше играть. Мы хотели выбрать место, где будет проще всего освоиться. И сколько бы городов мы ни обсуждали, Нур-Султан оставался наиболее американизированным — много разной еды, очень чисто, хорошие люди. Я думал, что с точки зрения адаптации в КХЛ это будет лучшее место для игры. К счастью, это было хорошим советом — приехать сюда и подписаться здесь.

— С кем из игроков советовался?

— С Эдди Паскуале, я играл с ним в «Гранд Рэпидс» (АХЛ, фарм-клуб «Детройта»). Я говорил с Патрисом Кормье — он рассказал, как круто было здесь. Я знал, что мог оказаться в «Барысе» в прошлом году, и в этом были контакты с другими клубами, но я хотел сюда.

— Нур-Султан — самый удивительный город, который ты видел?

— Да. Я люблю архитектуру, проектирование и, думаю, в городе прекрасная архитектура. Здания — высший класс. Сейчас я знаю, что здесь красивые здания, как тут чисто на улицах, хорошие люди — все отлично. Это важнейшие вещи, которые я отмечаю и от которых я кайфую в городах.

— А ты вообще любишь путешествовать?

— Я вырос в городе, и много людей, с которыми я рос, никогда не покидали его. Я хочу путешествовать, двигаться, смотреть новые места. Я думаю, Нур-Султан — это то место, где моя семья будет счастлива оказаться. Надеюсь, они сюда приедут — мы хотим путешествовать семьей, побывать в Италии, Греции, в разных частях мира. Я думаю, посадить их на самолет и привезти в Нур-Султан будет первым шагом к тому, чтобы чувствовать себя комфортно в путешествиях в разные части мира.

— Ты уже знаешь, где будешь жить в Нур-Султане с семьей?

— Мне предоставили большие апартаменты рядом с другими игроками. Это штука, которая очень помогает — ведь куда бы ты не привез жену и детей, тебе все равно очень легко — есть партнеры по команде, мы каждый день играем в хоккей. А для семьи сложно, потому что они чувствуют себя одинокими.

Игроки, с которыми я встретился в Нур-Султане — Бойд, Блэкер — все живут в том же комплексе, так что жена сможет гулять с детьми, общаться с кем-то. Это тоже часть решения жить в Нур-Султане — быть уверенным, что жены смогут общаться друг с другом: мы так много путешествуем, что им тоже нужна поддержка.

— Ты переехал вообще в другую культуру. Что тяжело дается в повседневности?

— Хорошая штука про Нур-Султан — тут многие вещи похожи на наши: продуктовые магазины, рестораны, есть Старбакс — я люблю Старбакс. Другая сторона — язык: иногда обычные вещи занимают больше времени, чем я привык. Ну, чтобы продукты купить — магазины внутри совсем другие, мясо немного другое. Но я думаю, когда ты путешествуешь, нужно учиться, развиваться, открываться для новых вещей. Я открываю и узнаю много нового, хотя прямо сейчас немного трудно ходить в магазины и искать там нужные вещи.

— Есть какие-то слова, которые ты уже выучил, чтобы попроще было все это делать?

— Смешно, что играя в хоккей, я выучил только плохие слова. Надеюсь, я начну немного учить язык. Сейчас могу сказать «спасибо», «давай-давай». Я определенно поставлю себе задачу получше выучить язык, чтобы мне было проще. Знать несколько языков — это тоже круто.

— К чему пришлось прямо привыкать?

— Я бы не сказал, что надо привыкать — скорее, я узнаю что-то новое. Например, тут очень вежливым считается жать руки каждое утро тем, с кем не спишь под одной крышей. Так что я этому учусь. Еще, когда я сюда приехал, оплачивая что-то, протягивал деньги — и учусь тому, что нужно класть деньги, когда платишь. Такие вот маленькие вещи.

— Стандартная, конечно, штука, но вот как отличается хоккей в КХЛ и АХЛ?

— Тут больше скилла — все очень сильные и быстрые, но еще и техничные. В Северной Америке больше стратегии: «вбрасывай, вбрасывай, бей, вбрасывай-бей — и жди ошибку соперника». В КХЛ хорошие структуры, хорошие системы, но намного важнее большинство. Скилл намного важнее. У парней из первого звена есть скилл, у парней из четвертого звена есть скилл. В Северной Америке техника есть у первого и второго звена, а остальные парни делают крэш’н'бэнг.

Мне нравится эта часть игры, в такой хоккей веселее играть и смотреть, так что пока я наслаждаюсь игрой в КХЛ.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Blq264LnU_t/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Blq264LnU_t/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Blq264LnU_t/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Eric Tangradi (@erictangradi)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-25T21:25:50+00:00">25 Июл 2018 в 2:25 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— АХЛ — жесткая лига, и у тебя там было много травм. Был момент, когда ты такой — черт, все, я устал.

— Такое было прошлым летом. Я бы мог играть в Северной Америке, в АХЛ. Но у меня была единственная причина играть там — попасть в НХЛ. Для меня это было сражение — сидеть в автобусах, приходить домой поздно, играть три матча за три вечера. Шанс попасть в НХЛ стоил того.

Но, потеряв НХЛ как опцию, как окончательную точку, я понял, что больше не могу это терпеть. КХЛ — более профессиональная лига, тут перемещаются на самолетах, прилетают на игры заранее. К тому же мне уже особо нечего доказывать в АХЛ: я брал Кубок Колдера, забивал много голов, я уже получил респект, который там можно заслужить.

Сейчас я приехал сюда, это новая лига, я новый игрок в ней — и я хочу показать, каким игроком я могу быть. Хочу представлять Нур-Султан в майке «Барыса» каждый день.

— Ты единственный американец в «Барысе», все остальные — канадцы. Самый крутой прикол в твою сторону.

— Эдди Паскуале постоянно шутит об этом. Это постоянная битва между Канадой и США — но в большинстве раздевалок в Северной Америке нас пополам. А здесь я один, защищаю сам себя. Там всегда шутки про то, как много хороших людей в Канаде, что у них нет криминала. Можно подумать, что Канада — это рай, лучшее место на Земле. Ну вот такие чисто канадские штучки. Но я шучу, я люблю Канаду.