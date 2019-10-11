«Нур-Султан — самый американизированный город в КХЛ». Легионер «Барыса» — о Казахстане, семье и НХЛ

Для 30-летнего Тангрэйди текущий сезон стал первым за пределами Северной Америки. В НХЛ форвард успел поиграть за «Питтсбург», «Виннипег», «Монреаль», «Детройт» и «Нью-Джерси», набрав 16 (5+11) очков в 150 играх.
— Расскажи про свою семью.
— Когда я начал карьеру в Питтсбурге, мне было 20, и я встретил там мою жену. Питтсбург — место, где я сейчас живу, когда не играю в хоккей. Жену зовут Кейтлин, она закончила Пенн Стейт (университет Пенсильвании), играла в волейбол, выиграла пару чемпионатов страны. Она тоже очень атлетичная.
У меня двое детей. Старшая — Кэннели, ей три года. Младшему, Картеру — шесть месяцев. Они оба, к счастью, похожи на маму. У нас отличная семья. Наши родители хорошо общаются, моя семья из Филадельфии, ее — из Питтсбурга, и это такое райвалри. Когда мы собираемся вместе, начинается: «Стиллерс! Иглс! Флайерс! Пингвинс!» — и такие шутки про драки.
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— Как семья отреагировала на идею переезда в Казахстан?
— Это было трудно. Для меня и моей жены еще нормально, она поняла, потому что мы всегда путешествовали из-за хоккея. Каждый сезон — пакуемся и едем. Она знала, как тяжело мне было держаться в АХЛ и подниматься в НХЛ, и что я решил поехать во вторую лучшую лигу в мире, в КХЛ, и доказать себе что-то здесь.
Это было трудно из-за детей. Они маленькие и не понимают, но быть отцом — значит быть частью их жизни каждый день. Мне было очень-очень трудно как отцу принять это решение. Как игроку и как мужу, с поддержкой жены, — легко. Но как отцу — тяжело оставить их так надолго.
К счастью, Нур-Султан красивый город, и я надеюсь они скоро приедут ко мне.
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— А кто посоветовал тебе рвануть сюда?
— Я искал работу после прошлого хорошего сезона. Обратился к Optima Sports Agency, они познакомили меня с Дмитрием (Ереминым — Sports.ru), очень известным агентом в КХЛ. Он откровенно рассказал мне, где лучше играть. Мы хотели выбрать место, где будет проще всего освоиться. И сколько бы городов мы ни обсуждали, Нур-Султан оставался наиболее американизированным — много разной еды, очень чисто, хорошие люди. Я думал, что с точки зрения адаптации в КХЛ это будет лучшее место для игры. К счастью, это было хорошим советом — приехать сюда и подписаться здесь.
— С кем из игроков советовался?
— С Эдди Паскуале, я играл с ним в «Гранд Рэпидс» (АХЛ, фарм-клуб «Детройта»). Я говорил с Патрисом Кормье — он рассказал, как круто было здесь. Я знал, что мог оказаться в «Барысе» в прошлом году, и в этом были контакты с другими клубами, но я хотел сюда.
— Нур-Султан — самый удивительный город, который ты видел?
— Да. Я люблю архитектуру, проектирование и, думаю, в городе прекрасная архитектура. Здания — высший класс. Сейчас я знаю, что здесь красивые здания, как тут чисто на улицах, хорошие люди — все отлично. Это важнейшие вещи, которые я отмечаю и от которых я кайфую в городах.
— А ты вообще любишь путешествовать?
— Я вырос в городе, и много людей, с которыми я рос, никогда не покидали его. Я хочу путешествовать, двигаться, смотреть новые места. Я думаю, Нур-Султан — это то место, где моя семья будет счастлива оказаться. Надеюсь, они сюда приедут — мы хотим путешествовать семьей, побывать в Италии, Греции, в разных частях мира. Я думаю, посадить их на самолет и привезти в Нур-Султан будет первым шагом к тому, чтобы чувствовать себя комфортно в путешествиях в разные части мира.
— Ты уже знаешь, где будешь жить в Нур-Султане с семьей?
— Мне предоставили большие апартаменты рядом с другими игроками. Это штука, которая очень помогает — ведь куда бы ты не привез жену и детей, тебе все равно очень легко — есть партнеры по команде, мы каждый день играем в хоккей. А для семьи сложно, потому что они чувствуют себя одинокими.
Игроки, с которыми я встретился в Нур-Султане — Бойд, Блэкер — все живут в том же комплексе, так что жена сможет гулять с детьми, общаться с кем-то. Это тоже часть решения жить в Нур-Султане — быть уверенным, что жены смогут общаться друг с другом: мы так много путешествуем, что им тоже нужна поддержка.
— Ты переехал вообще в другую культуру. Что тяжело дается в повседневности?
— Хорошая штука про Нур-Султан — тут многие вещи похожи на наши: продуктовые магазины, рестораны, есть Старбакс — я люблю Старбакс. Другая сторона — язык: иногда обычные вещи занимают больше времени, чем я привык. Ну, чтобы продукты купить — магазины внутри совсем другие, мясо немного другое. Но я думаю, когда ты путешествуешь, нужно учиться, развиваться, открываться для новых вещей. Я открываю и узнаю много нового, хотя прямо сейчас немного трудно ходить в магазины и искать там нужные вещи.
— Есть какие-то слова, которые ты уже выучил, чтобы попроще было все это делать?
— Смешно, что играя в хоккей, я выучил только плохие слова. Надеюсь, я начну немного учить язык. Сейчас могу сказать «спасибо», «давай-давай». Я определенно поставлю себе задачу получше выучить язык, чтобы мне было проще. Знать несколько языков — это тоже круто.
— К чему пришлось прямо привыкать?
— Я бы не сказал, что надо привыкать — скорее, я узнаю что-то новое. Например, тут очень вежливым считается жать руки каждое утро тем, с кем не спишь под одной крышей. Так что я этому учусь. Еще, когда я сюда приехал, оплачивая что-то, протягивал деньги — и учусь тому, что нужно класть деньги, когда платишь. Такие вот маленькие вещи.
— Стандартная, конечно, штука, но вот как отличается хоккей в КХЛ и АХЛ?
— Тут больше скилла — все очень сильные и быстрые, но еще и техничные. В Северной Америке больше стратегии: «вбрасывай, вбрасывай, бей, вбрасывай-бей — и жди ошибку соперника». В КХЛ хорошие структуры, хорошие системы, но намного важнее большинство. Скилл намного важнее. У парней из первого звена есть скилл, у парней из четвертого звена есть скилл. В Северной Америке техника есть у первого и второго звена, а остальные парни делают крэш’н'бэнг.
Мне нравится эта часть игры, в такой хоккей веселее играть и смотреть, так что пока я наслаждаюсь игрой в КХЛ.
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— АХЛ — жесткая лига, и у тебя там было много травм. Был момент, когда ты такой — черт, все, я устал.
— Такое было прошлым летом. Я бы мог играть в Северной Америке, в АХЛ. Но у меня была единственная причина играть там — попасть в НХЛ. Для меня это было сражение — сидеть в автобусах, приходить домой поздно, играть три матча за три вечера. Шанс попасть в НХЛ стоил того.
Но, потеряв НХЛ как опцию, как окончательную точку, я понял, что больше не могу это терпеть. КХЛ — более профессиональная лига, тут перемещаются на самолетах, прилетают на игры заранее. К тому же мне уже особо нечего доказывать в АХЛ: я брал Кубок Колдера, забивал много голов, я уже получил респект, который там можно заслужить.
Сейчас я приехал сюда, это новая лига, я новый игрок в ней — и я хочу показать, каким игроком я могу быть. Хочу представлять Нур-Султан в майке «Барыса» каждый день.
— Ты единственный американец в «Барысе», все остальные — канадцы. Самый крутой прикол в твою сторону.
— Эдди Паскуале постоянно шутит об этом. Это постоянная битва между Канадой и США — но в большинстве раздевалок в Северной Америке нас пополам. А здесь я один, защищаю сам себя. Там всегда шутки про то, как много хороших людей в Канаде, что у них нет криминала. Можно подумать, что Канада — это рай, лучшее место на Земле. Ну вот такие чисто канадские штучки. Но я шучу, я люблю Канаду.
Напомним, что о переходе Тангрэйди «Барыс» объявил 15 августа. В 13 матчах КХЛ форвард набрал семь (3+4) очка.