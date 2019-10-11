ХК «Металлург» объявил об уходе Величкина с поста вице-президента клуба
ТАСС, 11 октября. Геннадий Величкин покинул пост
ТАСС, 11 октября. Геннадий Величкин покинул пост
«Сегодня руководство хоккейного клуба “Металлург” приняло решение о внесении изменений в структуру управления и управляющие органы клуба. В частности, введена должность первого
Величкин работал в «Металлурге» с 1991 года. За годы его руководства клуб дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016), пять раз чемпионом России (1999, 2001, 2007, 2014, 2016), обладателем Кубка России (1998), чемпионом Евролиги (1999, 2000), обладателем Суперкубка Европы (2000), обладателем Кубка Шпенглера (2005) и обладателем Кубка европейских чемпионов (2008).
Ласьков также является председателем попечительского совета магнитогорского баскетбольного клуба «Динамо».