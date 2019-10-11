ХК «Металлург» объявил об уходе Величкина с поста вице-президента клуба

«Сегодня руководство хоккейного клуба “Металлург” приняло решение о внесении изменений в структуру управления и управляющие органы клуба. В частности, введена должность первого вице-президента — директора хоккейного клуба “Металлург”. На нее назначен Сергей Ласьков. Сегодня же расторгнут контракт с Геннадием Величкиным, занимавшим пост вице-президента ХК “Металлург”», — говорится в сообщении.