Хоккеисты Ансель Галимов и Константин Климонтов перешли в «Спартак»

28-летний Галимов перешел в московский клуб из череповецкой «Северстали», соглашение с ним рассчитано на один год. Климонтов подписал со «Спартаком» пробное соглашение.

Галимов в этом сезоне провел шесть матчей в составе череповецкого клуба, в которых набрал три очка (2 шайбы + 1 результативная передача). Всего на его счету 322 матча в КХЛ и 104 очка (54+50).