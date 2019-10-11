Хоккеисты Ансель Галимов и Константин Климонтов перешли в «Спартак»
ТАСС, 11 октября. Нападающий Ансель Галимов и защитник Константин Климонтов перешли в московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак». Об этом сообщает
ТАСС, 11 октября. Нападающий Ансель Галимов и защитник Константин Климонтов перешли в московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак». Об этом сообщает
28-летний Галимов перешел в московский клуб из череповецкой «Северстали», соглашение с ним рассчитано на один год. Климонтов подписал со «Спартаком» пробное соглашение.
Галимов в этом сезоне провел шесть матчей в составе череповецкого клуба, в которых набрал три очка (2 шайбы + 1 результативная передача). Всего на его счету 322 матча в КХЛ и 104 очка (54+50).
Климонтов в текущем сезоне не выступал за профессиональные клубы. В прошлом сезоне он выступал за