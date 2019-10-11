«Он — легенда, но за слова надо отвечать». За что «Магнитка» выгнала вице-президента Величкина

Источник: РИА "Новости"

Вечером четверга в Континентальной хоккейной лиге взорвалась настоящая бомба — со своего поста был уволен вице-президент манитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин, проработавший в клубе 26 лет. Эпоха Величкина принесла уральского клубу кучу российских и европейских трофеев, но три последних сезона стали для «Магнитки» неудачными — выдет в полуфинале конференции, вылет в первом раунде плей-офф и, наконец, предпоследнее место в турнирной таблице Востока в нынешней регулярке.

Уже известно имя преемника бывшего вице-президента — им станет глава попечительского совета баскетбольного магнитогорского «Динамо» Сергей Ласьков. Он должен сосредоточиться на оптимизации бюджета. А вот селекционными вопросами, по которым к Величкину было больше всего вопросов, будет заниматься другой человек, поиск кандидата на эту должность продолжается.

Sport24 поговорил с хоккейными экспертами об одном из главных событий осени в КХЛ:

Андрей Николишин, чемпион мира, бронзовый призер Олимпийских игр:

«В “Металлурге” сейчас куча проблем. Я уже и не помню, когда в последний раз в нашей лиге увольняли менеджера. Давайте честно: кто отвечал за селекцию? Кто брал тренера? Все делал он, это не сработало, кто-то должен нести ответственность, так что это правильное решение. Не знаю, Рашников сам его уволил или совет директоров, это от их структуры зависит. Я с ним не работал никогда, но мы пересекались. Единственное, что могу про него сказать — он живет хоккеем. То, как он его видит и понимает — это другой вопрос, но он живет хоккеем. Плюс он дольше всех был на этом посту».

Федор Канарейкин, заслуженный тренер России:

«Я проработал достаточное время с Величкиным в клубе. Были разные ситуации, но могу сказать, что человек полностью отдавался своему делу. Наверное, у каждого есть временной период и, если хозяин команды Рашников посчитал, что Величкин должен уйти, значит есть веские на то причины. Хочу сказать, что приглашение чешского специалиста Яндача, конечно, прибавило проблем команде. И она уже второй год не показывает тех результатов, которых от неё ждут. В том сезоне, по-моему, вообще был слабейший результат в “Магнитке”. Наверно, это не только один момент, все так сложилось. Мое личное мнение, что “Магнитка” опаздывает с привлечением молодых хоккеистов, проблемы в команде со сменой поколения. Те игроки, с которые я работал или знаю хорошо, допустим, отъезжавшие в НХЛ — Береглазов, Антипин, Яковлев — не показывают даже того уровня, который у них был до отъезда за океан. Это тоже, думаю, одна из проблем. По составу команда находится не на том месте, на котором должна. Однозначно. Я не знаю, кто его будет менять, трудно сказать. Наверное, есть какие-то кандидатуры».

Неожиданно, далеко неожиданно. Здесь мне сложно что-то комментировать в этой ситуации, так как руководство приняло решение. Наверное, это чем-то было вызвано. Владимир Плющев Экс-главный тренер сборной России

Владимир Плющев, экс-главный тренер сборной России:

«Неожиданно, далеко неожиданно. Здесь мне сложно что-то комментировать в этой ситуации, так как руководство приняло решение. Наверное, это чем-то было вызвано. Понятно, что команду лихорадит, и то, что она не показывает тот результат, который должна показывать, потому что состав у команды очень приличный… Я думаю, что там комплекс вопросов. Есть вопросы и к Воробьеву, потому что судя по всему команда не слышит его. Непонятно совершенно, как она может столько матчей проигрывать, тем более у себя дома. Что могу сказать по Геннадию Ивановичу? Он давно в клубе и, наверное, он давал какие-то обязательства руководству, что-то подтверждал. За свои слова нужно отвечать, по поступкам то же самое. Хотя, конечно, человек легенда для “Магнитки”. Я не знаю причин, конечно, результат на лицо, но могут быть и другие причины».

Александр Гуськов, эксперт «КХЛ-ТВ»: