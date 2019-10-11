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18:17 (мск), источник: БЕЛТА

19-летний форвард Илья Казьянин подписал контракт с ХК «Динамо-Минск»

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский хоккеист Илья Казьянин подписал двусторонний контракт с минским «Динамо», сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт «зубров».

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Трудовое соглашение с 19-летним нападающим рассчитано на три года. Ранее Казьянин находился в команде на просмотровом контракте. За это время он провел три матча в КХЛ, отметившись одним результативным броском, проводя на площадке в среднем за игру 4 минуты 54 секунды. Предыдущим клубом хоккеиста был «Могилев», за который в этом сезоне Илья Казьянин провел восемь матчей, набрав 7 (5+2) очков.

«Динамо», которое сегодня встретится с финским «Йокеритом», занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 15 очков в 15 встречах регулярного чемпионата.

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