19-летний форвард Илья Казьянин подписал контракт с ХК «Динамо-Минск»

Трудовое соглашение с 19-летним нападающим рассчитано на три года. Ранее Казьянин находился в команде на просмотровом контракте. За это время он провел три матча в КХЛ, отметившись одним результативным броском, проводя на площадке в среднем за игру 4 минуты 54 секунды. Предыдущим клубом хоккеиста был «Могилев», за который в этом сезоне Илья Казьянин провел восемь матчей, набрав 7 (5+2) очков.