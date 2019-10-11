«Барыс» обыграл «Сибирь» в гостях и одержал четвертую подряд победу в КХЛ

Игра проходила сегодня, 11 октября, в Новосибирске и завершилась со счетом 2:0. Ворота «Барыса» защищал канадец Эдди Паскуале, оформивший «сухарь».

Равный счет в матче держался 37 минут, пока не отличился канадский форвард «Барыса» Корбэн Найт, которому ассистировал нападающий сборной Казахстана Никита Михайлис.

Увеличить преимущество гости смогли в третьем периоде. На 43-й минуте судьи после видеопросмотра засчитали шайбу форварда сборной Казахстана Аркадия Шестакова, который переправил дальний бросок Даррена Дица в ворота и открыл счет голам в КХЛ.

Для «Барыса» эта победа стала четвертую подряд в КХЛ. Казахстанский клуб, у которого теперь 22 очка, вернулся на первое место в дивизионе Чернышева и на второе — в Восточной конференции. От «Ак Барса» команда Андрея Скабелки отстает на два балла, но провела на матч больше, чем казанцы.

С 19 очками на пятом месте «Востока» идет «Сибирь». Поражение от «Барыса» прервало трехматчевую победную серию.