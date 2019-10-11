«Барыс» обыграл «Сибирь» в гостях и одержал четвертую подряд победу в КХЛ
Хоккеисты «Барыса» победили «Сибирь» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Хоккеисты «Барыса» победили «Сибирь» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 11 октября, в Новосибирске и завершилась со счетом 2:0. Ворота «Барыса» защищал канадец Эдди Паскуале, оформивший «сухарь».
Равный счет в матче держался 37 минут, пока не отличился канадский форвард «Барыса» Корбэн Найт, которому ассистировал нападающий сборной Казахстана Никита Михайлис.
Увеличить преимущество гости смогли в третьем периоде. На 43-й минуте судьи после видеопросмотра засчитали шайбу форварда сборной Казахстана Аркадия Шестакова, который переправил дальний бросок Даррена Дица в ворота и открыл счет голам в КХЛ.
Для «Барыса» эта победа стала четвертую подряд в КХЛ. Казахстанский клуб, у которого теперь 22 очка, вернулся на первое место в дивизионе Чернышева и на второе — в Восточной конференции. От «Ак Барса» команда Андрея Скабелки отстает на два балла, но провела на матч больше, чем казанцы.
С 19 очками на пятом месте «Востока» идет «Сибирь». Поражение от «Барыса» прервало трехматчевую победную серию.
Теперь «Барыс» ждет серия из трех домашних матчей. В первой из них команда Скабелки 14 октября в 19:30 по времени
|Николай Заварухин
|Андрей Скабелка
|Харри Сятери(Харри Сятери)
|Эдвард Паскуале
|14:44
|Егор Миловзоров
|14:44
|Антон Сагадеев
|22:47
|Юрки Йокипакка
|26:32
|Даррен Дитц
|37:13
|Корбан Найт(Никита Михайлис)
|42:29
|Аркадий Шестаков(Даррен Дитц, Максим Мусоров)
|49:51
|Командный штраф
|6
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Андрей Рогачев(Россия, Москва)
|Главный судья
|Антон Лаврентьев(Россия, Казань)