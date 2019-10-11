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18:23 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» обыграл «Сибирь» в гостях и одержал четвертую подряд победу в КХЛ

Хоккеисты «Барыса» победили «Сибирь» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра проходила сегодня, 11 октября, в Новосибирске и завершилась со счетом 2:0. Ворота «Барыса» защищал канадец Эдди Паскуале, оформивший «сухарь».

Равный счет в матче держался 37 минут, пока не отличился канадский форвард «Барыса» Корбэн Найт, которому ассистировал нападающий сборной Казахстана Никита Михайлис.

Увеличить преимущество гости смогли в третьем периоде. На 43-й минуте судьи после видеопросмотра засчитали шайбу форварда сборной Казахстана Аркадия Шестакова, который переправил дальний бросок Даррена Дица в ворота и открыл счет голам в КХЛ.

Для «Барыса» эта победа стала четвертую подряд в КХЛ. Казахстанский клуб, у которого теперь 22 очка, вернулся на первое место в дивизионе Чернышева и на второе — в Восточной конференции. От «Ак Барса» команда Андрея Скабелки отстает на два балла, но провела на матч больше, чем казанцы.

С 19 очками на пятом месте «Востока» идет «Сибирь». Поражение от «Барыса» прервало трехматчевую победную серию.

Теперь «Барыс» ждет серия из трех домашних матчей. В первой из них команда Скабелки 14 октября в 19:30 по времени Нур-Султана примет «Адмирал», который с 18 очками идет шестым на «Востоке».

Сибирь
0:2
0:0, 0:1, 0:1
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 711.10.2019, 15:30 (МСК UTC+3)ЛДС "Сибирь"
Главные тренеры
Николай ЗаварухинАндрей Скабелка
Вратари
Харри Сятери(Харри Сятери)Эдвард Паскуале
1-й период
14:44Егор Миловзоров
14:44Антон Сагадеев
2-й период
22:47Юрки Йокипакка
26:32Даррен Дитц
37:13Корбан Найт(Никита Михайлис)
3-й период
42:29Аркадий Шестаков(Даррен Дитц, Максим Мусоров)
49:51Командный штраф
Статистика
6Штрафное время4
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАндрей Рогачев(Россия, Москва)
Главный судьяАнтон Лаврентьев(Россия, Казань)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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