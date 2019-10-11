«Ак Барс» и ЦСКА объявили составы на матч в Казани

«Ак Барс» и ЦСКА объявили составы на матч в Казани

«Ак Барс» и ЦСКА определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Казани. Встреча состоится сегодня, 11 октября, начало — в 19:00 мск.