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19:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ак Барс» и ЦСКА объявили составы на матч в Казани

«Ак Барс» и ЦСКА определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Казани. Встреча состоится сегодня, 11 октября, начало — в 19:00 мск.

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В состав «армейцев» вернулись нападающие Максим Мамин и Константин Окулов.

«Ак Барс»:

  • Рейдеборн (Билялов);
  • Яруллин — Викстранд, Азеведу — Кормье — Петров;
  • Ожиганов — Журавлёв, А. Галиев — Галимов — Зарипов;
  • Юдин — Хенкель, Фисенко — Глухов — Лукоянов;
  • Фазылзянов, Основин, Э. Галимов — Ткачёв — Фрэттин.

ЦСКА:

  • Сорокин (Юханссон);
  • Науменков — Нестеров, Капризов — Светлаков — Григоренко;
  • Киселевич — Марченко, Мамин — Шалунов — Окулов;
  • Дальбек — Робинсон, Секач — Вей — Слепышев;
  • Романов, Телегин — Андронов — Калинин.
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