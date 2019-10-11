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19:26 (мск), источник: Vesti.kz

«Я был в приятном шоке!». Скабелка восхитился пасом казахстанца и рассказал о четвертой подряд победе «Барыса»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу над «Сибирью» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Игра в Новосибирске завершилась со счетом 2:0. Для «Барыса» эта победа стала четвертой подряд в КХЛ.

После матча Скабелка признался, что больше всего его удивил пас форварда сборной Казахстана Никиты Михайлиса при моменте первого гола.

«Очень хоккейная атмосфера в Новосибирске, всегда приятно здесь играть. В первой половине первого периода нам было очень сложно выходить из-под прессинга «Сибири», но вратарь сыграл здорово. Со второго периода мы где-то выровняли игру, в итоге довели игру до победы. В Новосибирске очень сложно играть. Хочу поблагодарить ребят за эту игру.

Ближняя скамейка? Мы это не тренируем, но всегда об этом говорим перед вторым периодом, сегодня у нас получилось воспользоваться этим моментом. От паса Михайлиса был в приятном шоке, всегда приятно видеть такие действия со стороны своих игроков, — цитирует Скабелку официальный сайт «Барыса».

Итоги матча подвел и главный тренер «Сибири» Николай Заварухин, который назвал ключевой момент игры.

«Минут 15 мы играли очень хорошо, имели моменты — реализуй тогда выход «один на один», игра бы могла пойти совершенно в другом русле. Главный период был второй, где мы проиграли практически во всех компонентах. В третьем ребята старались, но не было никого под воротами, поэтому не удалось забросить шайбу.

Дебют Ивана Глазкова связан с усталостью защитников, но это зависело не только от них, а от нападающих, которые не держали шайбу. Отсутствие Глеба Зырянова связано с повреждениями других игроков, решили сделать такой состав на матч, где-то не получилось", — сказал Заварухин.

Отметим, что «Барыс» после этой игры снова возглавил дивизион Чернышева и вернулся на второе место в Восточной конференции КХЛ.

Сибирь
0:2
0:0, 0:1, 0:1
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 711.10.2019, 15:30 (МСК UTC+3)ЛДС "Сибирь", 7420 зрителей
Главные тренеры
Николай ЗаварухинАндрей Скабелка
Вратари
Харри Сятери(Харри Сятери)Эдвард Паскуале
1-й период
14:44Егор Миловзоров
14:44Антон Сагадеев
2-й период
22:47Юрки Йокипакка
26:32Даррен Дитц
37:13Корбан Найт(Никита Михайлис)
3-й период
42:29Аркадий Шестаков(Даррен Дитц, Максим Мусоров)
49:514173
Статистика
6Штрафное время4
1Игра в большинстве2
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАндрей Рогачев(Россия, Москва)
Главный судьяАнтон Лаврентьев(Россия, Казань)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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