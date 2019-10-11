«Я был в приятном шоке!». Скабелка восхитился пасом казахстанца и рассказал о четвертой подряд победе «Барыса»

Игра в Новосибирске завершилась со счетом 2:0. Для «Барыса» эта победа стала четвертой подряд в КХЛ.

После матча Скабелка признался, что больше всего его удивил пас форварда сборной Казахстана Никиты Михайлиса при моменте первого гола.

«Очень хоккейная атмосфера в Новосибирске, всегда приятно здесь играть. В первой половине первого периода нам было очень сложно выходить из-под прессинга «Сибири», но вратарь сыграл здорово. Со второго периода мы где-то выровняли игру, в итоге довели игру до победы. В Новосибирске очень сложно играть. Хочу поблагодарить ребят за эту игру.

Ближняя скамейка? Мы это не тренируем, но всегда об этом говорим перед вторым периодом, сегодня у нас получилось воспользоваться этим моментом. От паса Михайлиса был в приятном шоке, всегда приятно видеть такие действия со стороны своих игроков, — цитирует Скабелку официальный сайт «Барыса».

Итоги матча подвел и главный тренер «Сибири» Николай Заварухин, который назвал ключевой момент игры.

«Минут 15 мы играли очень хорошо, имели моменты — реализуй тогда выход «один на один», игра бы могла пойти совершенно в другом русле. Главный период был второй, где мы проиграли практически во всех компонентах. В третьем ребята старались, но не было никого под воротами, поэтому не удалось забросить шайбу.

Дебют Ивана Глазкова связан с усталостью защитников, но это зависело не только от них, а от нападающих, которые не держали шайбу. Отсутствие Глеба Зырянова связано с повреждениями других игроков, решили сделать такой состав на матч, где-то не получилось", — сказал Заварухин.