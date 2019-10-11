«Я был в приятном шоке!». Скабелка восхитился пасом казахстанца и рассказал о четвертой подряд победе «Барыса»
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу над «Сибирью» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу над «Сибирью» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
Игра в Новосибирске завершилась со счетом 2:0. Для «Барыса» эта победа стала четвертой подряд в КХЛ.
После матча Скабелка признался, что больше всего его удивил пас форварда сборной Казахстана Никиты Михайлиса при моменте первого гола.
«Очень хоккейная атмосфера в Новосибирске, всегда приятно здесь играть. В первой половине первого периода нам было очень сложно выходить
Ближняя скамейка? Мы это не тренируем, но всегда об этом говорим перед вторым периодом, сегодня у нас получилось воспользоваться этим моментом. От паса Михайлиса был в приятном шоке, всегда приятно видеть такие действия со стороны своих игроков, — цитирует Скабелку официальный сайт «Барыса».
Итоги матча подвел и главный тренер «Сибири» Николай Заварухин, который назвал ключевой момент игры.
«Минут 15 мы играли очень хорошо, имели моменты — реализуй тогда выход «один на один», игра бы могла пойти совершенно в другом русле. Главный период был второй, где мы проиграли практически во всех компонентах. В третьем ребята старались, но не было никого под воротами, поэтому не удалось забросить шайбу.
Дебют Ивана Глазкова связан с усталостью защитников, но это зависело не только от них, а от нападающих, которые не держали шайбу. Отсутствие Глеба Зырянова связано с повреждениями других игроков, решили сделать такой состав на матч,
Отметим, что «Барыс» после этой игры снова возглавил дивизион Чернышева и вернулся на второе место в Восточной конференции КХЛ.
|Николай Заварухин
|Андрей Скабелка
|Харри Сятери(Харри Сятери)
|Эдвард Паскуале
|14:44
|Егор Миловзоров
|14:44
|Антон Сагадеев
|22:47
|Юрки Йокипакка
|26:32
|Даррен Дитц
|37:13
|Корбан Найт(Никита Михайлис)
|42:29
|Аркадий Шестаков(Даррен Дитц, Максим Мусоров)
|49:51
|4173
|6
|Штрафное время
|4
|1
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Андрей Рогачев(Россия, Москва)
|Главный судья
|Антон Лаврентьев(Россия, Казань)