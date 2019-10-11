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22:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Крэйг Вудкрофт: Разочарован тем, какой вышла наша игра в третьем периоде

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (3:2).

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Источник: РИА "Новости"

— Перед матчем мы знали, кто такие «Йокерит» — очень мастеровитая команда, которая обязательно постарается взять реванш за матч в Минске, — приводит слова тренера официальный сайт минчан. — Мы были готовы и знали, что будет борьба на каждом сантиметре площадки. Думаю, что в первом и втором периодах мы сделали достаточную работу для того, чтобы дать себе шанс победить в этой игре. К сожалению, не могу того же сказать о третьем периоде.

Где-то мы потеряли нити игры, где-то перестали хотеть победить так же сильно, как хотели в первых двух периодах. Игра начала от нас ускользать, «Йокерит» стал выигрывать больше единоборств на площадке и увереннее распоряжаться шайбой. В конце концов, это привело к тому, что «Йокерит» стал вести в счете, а мы не смогли догнать их, перевести игру в овертайм и набрать какие-то очки. Разочарован тем, какой вышла наша игра в третьем периоде. Так, как мы играли в третьем периоде, в этой лиге действовать нельзя. Тем более, против «Йокерита».

Йокерит
3:2
1:0, 0:2, 2:0
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 711.10.2019, 18:30 (МСК UTC+3)"Хартвалл Арена", 9308 зрителей
Главные тренеры
Лаури МарьямякиКрэйг Вудкрофт
Вратари
Янис КалниньшМихаил Карнаухов
1-й период
07:52Йессе Йоэнсуу(Томми Кивисте)
11:27Стив Мозес
2-й период
22:11Хенри Иконен
22:51Андрей Степанов(Дрю Шор, Олег Евенко)
23:24Андрей Степанов
29:38Вели-Матти Савинайнен
32:56Александр Когалев(Дрю Шор, Теему Пулккинен)
33:07Йессе Йоэнсуу
33:07Евгений Ковыршин
33:07Александр Китаров
3-й период
46:54Вели-Матти Савинайнен(Хенрик Хаапала, Петер Регин)
48:53Антти Пильстрем
50:16Брайан О`Нилл(Вели-Матти Савинайнен, Сами Леписто)
51:27Командный штраф
Статистика
10Штрафное время8
3Игра в большинстве4
0Голы в большинстве1
1Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Ромасько(Россия, Тверь)
Главный судьяМихаэль Черриг(Швейцария)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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