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15:27 (мск), источник: ТАСС

Сергей Зубов покинул пост главного тренера клуба КХЛ «Сочи»

ТАСС, 12 октября. Сергей Зубов отправлен в отставку с поста главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи». Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Источник: РИА "Новости"

«Сочи» идет на десятом месте в таблице Западной конференции КХЛ, командапотерпела три поражения подряд и семь — в восьми последних играх. Исполнять обязанности главного тренера будет Леонид Береснев, входивший в штаб Зубова.

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«Руководство клуба благодарит Сергея Александровича за работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

В качестве хоккеиста Зубов, игравший в амплуа защитника, становился победителем Олимпийских игр (1992), дважды обладателем Кубка Стэнли — в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» (1994) и «Далласа» (1999). В июне 2019 года Зубов был включен в Зал хоккейной славы в Торонто, официальная церемония состоится 18 ноября.

В июле 2011 года начал тренерскую карьеру, став помощником главного тренера СКА, по ходу сезона-2015/16 возглавил команду, а в июне 2016 года клуб сообщил, что контракт с Зубовым не будет продлен. В марте 2017 года специалист возглавил «Сочи», под его руководством клуб два года подряд выходил в плей-офф КХЛ.

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