Сергей Зубов покинул пост главного тренера клуба КХЛ «Сочи»

Источник: РИА "Новости"

«Сочи» идет на десятом месте в таблице Западной конференции КХЛ, командапотерпела три поражения подряд и семь — в восьми последних играх. Исполнять обязанности главного тренера будет Леонид Береснев, входивший в штаб Зубова.

«Руководство клуба благодарит Сергея Александровича за работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

В качестве хоккеиста Зубов, игравший в амплуа защитника, становился победителем Олимпийских игр (1992), дважды обладателем Кубка Стэнли — в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» (1994) и «Далласа» (1999). В июне 2019 года Зубов был включен в Зал хоккейной славы в Торонто, официальная церемония состоится 18 ноября.