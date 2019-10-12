В КХЛ третья отставка за полтора месяца. Зубова убрали из «Сочи» за неудачи и скучный хоккей
Но есть и другие причины неудач «южан».
Но есть и другие причины неудач «южан».
В КХЛ давненько, целый месяц, не увольняли тренеров. Третья отставка в сезоне состоялась в «Сочи». В субботу, 12 октября был уволен Сергей Зубов, который тренировал «южан» с 2017 года. В предыдущие два года Зубов выходил с командой в
— Хоккейный клуб «Сочи» принял решение внести изменения в тренерский штаб команды: Сергей Зубов покидает клуб, а исполняющим обязанности главного тренера назначен Леонид Береснев. Руководство клуба благодарит Сергея Александровича за работу и желает успехов в дальнейшей карьере! — гласит заявление в «твиттере» черноморского клуба.
Отставка состоялась за день до домашней игры с лидером чемпионата — ЦСКА. Затем «Сочи» проведет матчи дома с «Металлургом» и «Сибирью». Уход Сергея Зубова не стал огромной сенсацией. В нынешнем сезоне команда испытывала большие проблемы. «Леопарды» после 16 матчей занимает 10-е место на Западе, а в последних восьми встречах проиграли семь раз. Единственная победа была одержана дома над «Авангардом», когда после двух периодов хозяева уступали омичам 0:3. После последней неудачи от «Локомотива» Зубов сказал, что «игра кардинально отличалась от той, что была здесь месяц назад. Ребята хотели играть, желание было». Но результата все равно не было.
— Отставка произошла по спортивным причинам, вы сами видите результаты команды. Сергей Зубов долго работал в команде, но ситуация тяжелая и она не выправлялась. Кандидатов на его пост сейчас не рассматриваем, у нас будет работать Береснев, посмотрим на его работу, он — опытный тренер. Игроков мы убирать не планируем с этой отставкой, разве что тех, кого планировали и раньше, — прокомментировал Sport24 изменения в клубе генеральный директор Сергей Воропаев.
Для «Сочи» неплохо сложилась предсезонка. Впервые в истории проведения домашнего турнира Sochi Hockey Open команда его выиграла. На старте «регулярки» были две победы над «Нефтехимиком» и минским «Динамо», а затем началась череда неудач. Это можно объяснить, что в межсезонье руководству пришлось строить новую команду, многие лидеры, в том числе Эрик О’Делл, ушли. СКА забрал из клуба перспективного вратаря Петра Кочеткова, отдав взамен Никиту Богданова, который даже в Высшей лиге проиграл конкуренцию. Не продлили контракты по разным причинам и Йокипакка, и Пайгин. Даже Полунина, который блеснул в
Но в ситуации с «Сочи» больше расстраивали не результаты, а невзрачная, даже унылая игра. За матчами «южан» было следить крайне тяжело, потому хоккей был слишком скучным и совершенно не смотрибельным. Отчасти причина в невысоком уровне исполнителей — больших звезд и молодых талантов в команде попросту нет. Но есть вина и Сергея Зубова, который прививал хоккей своего учителя Кена Хичкока — одного из самых консервативных тренеров мирового хоккея. У Хичкока российский защитник играл много лет в «Далласе» и за это время стал настоящим любимчиком канадского специалиста.
В середине ноября в Торонто состоится торжественная церемония введения в Зал славы НХЛ, в который как раз Зубов был включен этим летом. Ранее Сергея беспокоило, что придется уехать на несколько дней в разгар сезона. Однако теперь двукратный обладатель Кубка Стэнли может лететь в Канаду со спокойной душой. Может быть, это и к лучшему.