В КХЛ третья отставка за полтора месяца. Зубова убрали из «Сочи» за неудачи и скучный хоккей

В КХЛ давненько, целый месяц, не увольняли тренеров. Третья отставка в сезоне состоялась в «Сочи». В субботу, 12 октября был уволен Сергей Зубов, который тренировал «южан» с 2017 года. В предыдущие два года Зубов выходил с командой в плей-офф.

— Хоккейный клуб «Сочи» принял решение внести изменения в тренерский штаб команды: Сергей Зубов покидает клуб, а исполняющим обязанности главного тренера назначен Леонид Береснев. Руководство клуба благодарит Сергея Александровича за работу и желает успехов в дальнейшей карьере! — гласит заявление в «твиттере» черноморского клуба.

Отставка состоялась за день до домашней игры с лидером чемпионата — ЦСКА. Затем «Сочи» проведет матчи дома с «Металлургом» и «Сибирью». Уход Сергея Зубова не стал огромной сенсацией. В нынешнем сезоне команда испытывала большие проблемы. «Леопарды» после 16 матчей занимает 10-е место на Западе, а в последних восьми встречах проиграли семь раз. Единственная победа была одержана дома над «Авангардом», когда после двух периодов хозяева уступали омичам 0:3. После последней неудачи от «Локомотива» Зубов сказал, что «игра кардинально отличалась от той, что была здесь месяц назад. Ребята хотели играть, желание было». Но результата все равно не было.

— Отставка произошла по спортивным причинам, вы сами видите результаты команды. Сергей Зубов долго работал в команде, но ситуация тяжелая и она не выправлялась. Кандидатов на его пост сейчас не рассматриваем, у нас будет работать Береснев, посмотрим на его работу, он — опытный тренер. Игроков мы убирать не планируем с этой отставкой, разве что тех, кого планировали и раньше, — прокомментировал Sport24 изменения в клубе генеральный директор Сергей Воропаев.

Для «Сочи» неплохо сложилась предсезонка. Впервые в истории проведения домашнего турнира Sochi Hockey Open команда его выиграла. На старте «регулярки» были две победы над «Нефтехимиком» и минским «Динамо», а затем началась череда неудач. Это можно объяснить, что в межсезонье руководству пришлось строить новую команду, многие лидеры, в том числе Эрик О’Делл, ушли. СКА забрал из клуба перспективного вратаря Петра Кочеткова, отдав взамен Никиту Богданова, который даже в Высшей лиге проиграл конкуренцию. Не продлили контракты по разным причинам и Йокипакка, и Пайгин. Даже Полунина, который блеснул в плей-офф, «Локомотив» забрал обратно из скрытой аренды. Не все новички смогли заиграть. Канадский защитник из немецкой лиги Морган Эллис умудрился заработать показатель полезности «-6 (второй с конца в команде по +/-). Здорово дебютировал в КХЛ только Мальте Стремвалль — в 15 матчах у него 11 (5+6) очков, но этого недостаточно. Российские игроки не показывают должного прогресса. Летом много работал над своей формой Андрей Алтыбармакян, что было видно по предсезонным матчам. Но осенью 21-летний форвард уже не так крут, хоть и набрал 6 очков в 14 матчах — столько же, сколько было у него за весь прошлый чемпионата.

Но в ситуации с «Сочи» больше расстраивали не результаты, а невзрачная, даже унылая игра. За матчами «южан» было следить крайне тяжело, потому хоккей был слишком скучным и совершенно не смотрибельным. Отчасти причина в невысоком уровне исполнителей — больших звезд и молодых талантов в команде попросту нет. Но есть вина и Сергея Зубова, который прививал хоккей своего учителя Кена Хичкока — одного из самых консервативных тренеров мирового хоккея. У Хичкока российский защитник играл много лет в «Далласе» и за это время стал настоящим любимчиком канадского специалиста.