«Спартак» впервые за 10 лет уступил «Амуру» в домашнем матче КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Решающий буллит забросил Игорь Руденков. В составе «Спартака» отличился Мартиньш Карсумс (50-я минута), у «Амура» шайбу забросил Томаш Зогорна (35). В предыдущий раз «Спартак» уступил на своем льду «Амуру» 13 ноября 2009 года (2:3), затем московский клуб одержал восемь побед подряд в домашних поединках с клубом из Хабаровска.

Нападающий хозяев Денис Кокарев провел 700-й матч в КХЛ (регулярный чемпионат — 581, плей-офф — 119), защитник москвичей Дмитрий Вишневский — 500-й матч в КХЛ (436, 64), нападающий «Спартак» Геннадий Столяров сыграл 450-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ. Зогорна провел 250-й матч в КХЛ, сыграв все игры за «Амур» (регулярный чемпионат — 245, плей-офф — 5).

Ранее челябинский «Трактор» на своем льду уступил владивостокскому «Адмиралу» (2:3 Б), защитник хозяев Сергей Терещенко провел 450-й матч в КХЛ (370, 80). В этом сезоне команды уже провели третью встречу, «Адмирал» одержал вторую победу, обе игры прошли во Владивостоке.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_1d958ef04c42b08b9f1cda2ff341ea60_hd/2_159761863/ef5cb9ffe86c51a595ccd6f0d21ce1b0/4726572887?sr=45&type_id=4&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Спартак» занимает пятое место в Западной конференции, имея в активе 18 очков после 18 матчей. «Амур» расположился на 10-й строчке в Восточной конференции, набрав 13 очков в 17 матчах.