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12 октября, источник: ТАСС

«Спартак» впервые за 10 лет уступил «Амуру» в домашнем матче КХЛ

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Московский «Спартак» в серии буллитов уступил хабаровскому «Амуру» со счетом 1:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» в присутствии 10105 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

Решающий буллит забросил Игорь Руденков. В составе «Спартака» отличился Мартиньш Карсумс (50-я минута), у «Амура» шайбу забросил Томаш Зогорна (35). В предыдущий раз «Спартак» уступил на своем льду «Амуру» 13 ноября 2009 года (2:3), затем московский клуб одержал восемь побед подряд в домашних поединках с клубом из Хабаровска.

Нападающий хозяев Денис Кокарев провел 700-й матч в КХЛ (регулярный чемпионат — 581, плей-офф — 119), защитник москвичей Дмитрий Вишневский — 500-й матч в КХЛ (436, 64), нападающий «Спартак» Геннадий Столяров сыграл 450-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ. Зогорна провел 250-й матч в КХЛ, сыграв все игры за «Амур» (регулярный чемпионат — 245, плей-офф — 5).

Ранее челябинский «Трактор» на своем льду уступил владивостокскому «Адмиралу» (2:3 Б), защитник хозяев Сергей Терещенко провел 450-й матч в КХЛ (370, 80). В этом сезоне команды уже провели третью встречу, «Адмирал» одержал вторую победу, обе игры прошли во Владивостоке.

Во время загрузки произошла ошибка.

Омский «Авангард» дома победил рижское «Динамо» (4:1).

«Спартак» занимает пятое место в Западной конференции, имея в активе 18 очков после 18 матчей. «Амур» расположился на 10-й строчке в Восточной конференции, набрав 13 очков в 17 матчах.

В среду «Спартак» примет новосибирскую «Сибирь», во вторник «Амур» дома сыграет с ярославским «Локомотивом».

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Хоккей, КХЛ, Неделя 712.10.2019, 17:00 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 10105 зрителей
Главные тренеры
Олег ЗнарокАлександр Гулявцев
Вратари
Юлиус ГудачекЕвгений Аликин
1-й период
11:08Вячеслав Ушенин
2-й период
20:18Евгений Аликин
26:13Захар Шабловский
34:36Томаш Зогорна
3-й период
40:27Анатолий Никонцев
43:41Александр Хохлачев
49:56Мартиньш Карсумс(Анатолий Никонцев, Робин Ганзл)
51:21Командный штраф
54:50Илья Зубов
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Игорь Руденков(Амур)
Статистика
8Штрафное время6
3Игра в большинстве4
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Гашилов(Россия, Пермь)
Главный судьяДенис Бондарь(Россия, Магнитогорск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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