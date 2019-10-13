Дубль Яшкина помог московскому «Динамо» одержать победу в матче КХЛ с «Автомобилистом»

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей отличились Микс Индрашис (24-я минута), Егор Зайцев (40), Иван Игумнов (48), Дмитрий Яшкин (54, 60) и Игорь Полыгалов (60). У проигравших шайбы забросили Александр Кучерявенко (9), Ефим Гуркин (10) и Брукс Мэйсек (44). Нападающий «Динамо» Индрашис провел 400-й матч в КХЛ, у «Автомобилиста» 500-й матч в КХЛ провел Найджел Доус.

Также в составе «Динамо» 400-й матч за клуб провел Александр Еременко, став пятым в истории отечественного хоккея вратарем, которому удалось преодолеть отметку в 400 матчей за один клуб. Ранее подобного достигали Виктор Коноваленко (450 матчей за горьковское «Торпедо»), Владислав Третьяк (482 матча, ЦСКА), Юрий Шундров (570, киевский «Сокол») и Василий Кошечкин (413, магнитогорский «Металлург»).

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 19 очков после 17 матчей. «Автомобилист» идет четвертым на Востоке, имея в активе 22 очка после 17 встреч. В следующем матче подопечные Владимира Крикунова на домашней площадке сыграют с «Металлургом», «Автомобилист» на выезде встретится с казанским «Ак Барсом». Обе встречи пройдут 14 октября.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_fef842621f4551b3bb3eb483755a6a3f_hd/q632337/57850c99dca90d4fb3434270700d5317/4726574892?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче игрового дня «Металлург» под руководством Ильи Воробьева на выезде обыграл череповецкую «Северсталь» со счетом 2:1.