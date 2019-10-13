Знарок: «Спартак» в матчах с лидерами КХЛ выкладывается сильнее, чем с аутсайдерами

Источник: РИА "Новости"

В субботу «Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата уступил хабаровскому «Амуру» со счетом 1:2 по буллитам. «Амур» до начала встречи занимал последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Вратари здорово сыграли, но если не использовать моменты, то, конечно, будешь без очков. У нас многое не получалось, не блокировали броски, не идет большинство. Мы отдаем больше сил и эмоций в играх с лидерами, но это полная ерунда, должны выходить со всеми. Дело в реализации моментов, немножко давит, когда не забиваешь», — отметил Знарок.

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев отметил хорошую игру обоих вратарей — Евгения Аликина и Юлиуса Гудачека. «Игра была хорошая, живая, несмотря на счет, были моменты и у нас, и у соперника. “Спартак” имел преимущество, но хочу отдать должное вратарям обеих команд. У нас результативность пока не на очень высоком уровне, но сегодня мы много бросков поймали на себя, сейчас для нас два очка важнее, чем рисунок игры», — сказал Гулявцев.