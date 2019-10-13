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12 октября, источник: ТАСС

Знарок: «Спартак» в матчах с лидерами КХЛ выкладывается сильнее, чем с аутсайдерами

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Хоккеисты московского «Спартака» отдают больше сил и эмоций в матчах с лидерами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), чем с командами из нижней части таблицы. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер красно-белых Олег Знарок.

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Источник: РИА "Новости"

В субботу «Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата уступил хабаровскому «Амуру» со счетом 1:2 по буллитам. «Амур» до начала встречи занимал последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Вратари здорово сыграли, но если не использовать моменты, то, конечно, будешь без очков. У нас многое не получалось, не блокировали броски, не идет большинство. Мы отдаем больше сил и эмоций в играх с лидерами, но это полная ерунда, должны выходить со всеми. Дело в реализации моментов, немножко давит, когда не забиваешь», — отметил Знарок.

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев отметил хорошую игру обоих вратарей — Евгения Аликина и Юлиуса Гудачека. «Игра была хорошая, живая, несмотря на счет, были моменты и у нас, и у соперника. “Спартак” имел преимущество, но хочу отдать должное вратарям обеих команд. У нас результативность пока не на очень высоком уровне, но сегодня мы много бросков поймали на себя, сейчас для нас два очка важнее, чем рисунок игры», — сказал Гулявцев.

«Спартак» занимает шестое место в Западной конференции, имея в активе 18 очков после 18 матчей. «Амур» расположился на 11-й строчке в Восточной конференции, набрав 13 очков в 17 матчах. 16 октября «Спартак» примет новосибирскую «Сибирь», «Амур» днем ранее дома сыграет с ярославским «Локомотивом».

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