«Локомотив» в седьмой раз подряд обыграл «Куньлунь» в КХЛ

Встреча в Пекине завершилась со счетом 6:3 (1:0, 4:2, 1:1) в пользу «Локомотива», в составе которого шайбы забросили Денис Алексеев (14-я минута), Тай Рэтти (24), Павел Кудрявцев (24, 44), Даниил Мисюль (29) и Якуб Накладал (36). У «Куньлуня» отличились Жильбер Брюле (25), Тревор Мёрфи (29) и Брэндон Ип (52).

«Куньлунь» проиграл «Локомотиву» в седьмой раз подряд.