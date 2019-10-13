«Локомотив» в седьмой раз подряд обыграл «Куньлунь» в КХЛ
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» обыграл китайский «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» обыграл китайский «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Пекине завершилась со счетом 6:3 (1:0, 4:2, 1:1) в пользу «Локомотива», в составе которого шайбы забросили Денис Алексеев (14-я минута), Тай Рэтти (24), Павел Кудрявцев (24, 44), Даниил Мисюль (29) и Якуб Накладал (36). У «Куньлуня» отличились Жильбер Брюле (25), Тревор Мёрфи (29) и Брэндон Ип (52).
«Куньлунь» проиграл «Локомотиву» в седьмой раз подряд.
«Локомотив» 15 октября в гостях сыграет с хабаровским «Амуром», а «Куньлунь» в тот же день примет череповецкую «Северсталь».