ЦСКА одержал четвертую победу подряд в КХЛ, обыграв «Сочи»
ТАСС, 13 октября. Столичный ЦСКА со счетом 2:0 обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Сочи в присутствии 6878 зрителей.
ТАСС, 13 октября. Столичный ЦСКА со счетом 2:0 обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Сочи в присутствии 6878 зрителей.
Дубль в матче оформил Кирилл Капризов (38-я и 40-я минуты). Капризов забросил свою 100-ю и 101-ю шайбы в КХЛ, всего в активе 22-летнего форварда ЦСКА 215 (101 шайба + 114 передач) очков в 296 матчах. Вратарь ЦСКА Ларс Юханссон в третий раз в сезоне сыграл «на ноль».
«Сочи» потерпел четвертое поражение кряду, в субботу руководство сочинского клуба уволило с поста главного тренера Сергея Зубова в связи с неудовлетворительными результатами команды. На матч с ЦСКА хоккеисты «Сочи» вышли под руководством исполняющего обязанности главного тренера Леонида Береснева. ЦСКА одержал четвертую победу подряд, ранее столичный клуб победил рижское «Динамо (6:1), хабаровский «Амур» (4:1) и казанский «Ак Барс» (5:2).
ЦСКА занимает первое место в Западной конференции, набрав 29 очков после 17 матчей. «Сочи» идет на предпоследнем, 11-м месте на Западе, имея в активе 14 очков после 17 встреч.
В следующем матче подопечные Игоря Никитина сыграют на выезде против московского «Динамо», «Сочи» на домашней площадке примет магнитогорский «Металлург». Обе встречи пройдут 16 октября.
Результаты других матчей игрового дня:
|Сергей Зубов
|Игорь Никитин
|И. Налимов
|Ларс Юханссон
|04:03
|Алексей Марченко
|17:16
|Никита Точицкий
|25:24
|Максим Шалунов
|30:39
|Дмитрий Архипов
|34:07
|Алексей Петров
|36:59
|Командный штраф
|37:08
|Кирилл Капризов(Линден Вей, Никита Нестеров)
|39:45
|Кирилл Капризов(Линден Вей, Иржи Секач)
|41:38
|Владислав Калетник
|51:54
|Командный штраф
|58:19
|Клас Дальбек
|10
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Юрий Цыплаков(Россия, Санкт-Петербург)
|Главный судья
|Евгений Гамалей(Россия, Москва)