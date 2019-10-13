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20:06 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА одержал четвертую победу подряд в КХЛ, обыграв «Сочи»

ТАСС, 13 октября. Столичный ЦСКА со счетом 2:0 обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Сочи в присутствии 6878 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Дубль в матче оформил Кирилл Капризов (38-я и 40-я минуты). Капризов забросил свою 100-ю и 101-ю шайбы в КХЛ, всего в активе 22-летнего форварда ЦСКА 215 (101 шайба + 114 передач) очков в 296 матчах. Вратарь ЦСКА Ларс Юханссон в третий раз в сезоне сыграл «на ноль».

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«Сочи» потерпел четвертое поражение кряду, в субботу руководство сочинского клуба уволило с поста главного тренера Сергея Зубова в связи с неудовлетворительными результатами команды. На матч с ЦСКА хоккеисты «Сочи» вышли под руководством исполняющего обязанности главного тренера Леонида Береснева. ЦСКА одержал четвертую победу подряд, ранее столичный клуб победил рижское «Динамо (6:1), хабаровский «Амур» (4:1) и казанский «Ак Барс» (5:2).

ЦСКА занимает первое место в Западной конференции, набрав 29 очков после 17 матчей. «Сочи» идет на предпоследнем, 11-м месте на Западе, имея в активе 14 очков после 17 встреч.

В следующем матче подопечные Игоря Никитина сыграют на выезде против московского «Динамо», «Сочи» на домашней площадке примет магнитогорский «Металлург». Обе встречи пройдут 16 октября.

Результаты других матчей игрового дня:

  • «Куньлунь» (Пекин) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:6;.
  • «Йокерит» (Хельсинки) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 Б;.
  • «Витязь» (Подольск) — «Динамо» (Минск) — 3:0;.
  • «Торпедо» (Нижний Новгород) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:4.
Сочи
0:2
0:0, 0:2, 0:0
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 713.10.2019, 17:00 (МСК UTC+3)ДС "Большой"
Главные тренеры
Сергей ЗубовИгорь Никитин
Вратари
И. НалимовЛарс Юханссон
1-й период
04:03Алексей Марченко
17:16Никита Точицкий
2-й период
25:24Максим Шалунов
30:39Дмитрий Архипов
34:07Алексей Петров
36:59Командный штраф
37:08Кирилл Капризов(Линден Вей, Никита Нестеров)
39:45Кирилл Капризов(Линден Вей, Иржи Секач)
3-й период
41:38Владислав Калетник
51:54Командный штраф
58:19Клас Дальбек
Статистика
10Штрафное время8
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЮрий Цыплаков(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судьяЕвгений Гамалей(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
ЦСКА
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