Вудкрофт объяснил отсутствие Пулккинена в матче с «Витязем»

«Теэму — один из самых забивающих форвардов в КХЛ. Конечно, его отсутствие это проблема для команды, и мы сегодня почувствовали это. Знали, что “Витязь” не позволит нам многого. Тем не менее, создавали моменты, просто не везло. Мы должны учиться играть в атаке, даже когда Пулккинена нет в составе. Другие игроки должны уметь брать его обязанности на себя. Сейчас я могу сказать, что у Теэму повреждение нижней части тела», — приводит слова Вудкрофта официальный сайт минского клуба.