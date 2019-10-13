Вудкрофт объяснил отсутствие Пулккинена в матче с «Витязем»
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт после матча с «Витязем» (0:3) рассказал, почему в составе отсутствовал нападающий Теэму Пулккинен.
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт после матча с «Витязем» (0:3) рассказал, почему в составе отсутствовал нападающий Теэму Пулккинен.
«Теэму — один из самых забивающих форвардов в КХЛ. Конечно, его отсутствие это проблема для команды, и мы сегодня почувствовали это. Знали, что “Витязь” не позволит нам многого. Тем не менее, создавали моменты, просто не везло. Мы должны учиться играть в атаке, даже когда Пулккинена нет в составе. Другие игроки должны уметь брать его обязанности на себя. Сейчас я могу сказать, что у Теэму повреждение нижней части тела», — приводит слова Вудкрофта официальный сайт минского клуба.
15 октября «Витязь» примет в Подольске «Салават Юлаев», а минчане 17-го числа встретятся в столице Беларуси с «Торпедо».
|Михаил Кравец
|Крэйг Вудкрофт
|Илья Ежов
|Михаил Карнаухов(Михаил Карнаухов)
|07:21
|Алексей Макеев
|17:48
|Александр Евсеенков
|27:06
|Андрей Степанов
|30:08
|Владислав Еременко
|32:26
|Евгений Монс
|32:26
|Олег Евенко
|37:08
|Александр Евсеенков
|37:08
|Дрю Шор
|37:08
|Дрю Шор
|37:19
|Артем Швец-Роговой(Якуб Ержабек)
|38:06
|Игорь Головков
|44:44
|Павел Чернов
|47:53
|Миро Аалтонен
|49:12
|Кирилл Готовец
|55:28
|Артем Швец-Роговой
|59:19
|Якуб Ержабек
|14
|Штрафное время
|12
|4
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Раводин(Россия, Московская область)
|Главный судья
|Ян Хрибик(Чехия)