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22:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Вудкрофт объяснил отсутствие Пулккинена в матче с «Витязем»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт после матча с «Витязем» (0:3) рассказал, почему в составе отсутствовал нападающий Теэму Пулккинен.

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Источник: РИА "Новости"

«Теэму — один из самых забивающих форвардов в КХЛ. Конечно, его отсутствие это проблема для команды, и мы сегодня почувствовали это. Знали, что “Витязь” не позволит нам многого. Тем не менее, создавали моменты, просто не везло. Мы должны учиться играть в атаке, даже когда Пулккинена нет в составе. Другие игроки должны уметь брать его обязанности на себя. Сейчас я могу сказать, что у Теэму повреждение нижней части тела», — приводит слова Вудкрофта официальный сайт минского клуба.

15 октября «Витязь» примет в Подольске «Салават Юлаев», а минчане 17-го числа встретятся в столице Беларуси с «Торпедо».

Витязь
3:0
0:0, 1:0, 2:0
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 713.10.2019, 17:00 (МСК UTC+3)ЛД "Витязь", 5449 зрителей
Главные тренеры
Михаил КравецКрэйг Вудкрофт
Вратари
Илья ЕжовМихаил Карнаухов(Михаил Карнаухов)
1-й период
07:21Алексей Макеев
17:48Александр Евсеенков
2-й период
27:06Андрей Степанов
30:08Владислав Еременко
32:26Евгений Монс
32:26Олег Евенко
37:08Александр Евсеенков
37:08Дрю Шор
37:08Дрю Шор
37:19Артем Швец-Роговой(Якуб Ержабек)
38:06Игорь Головков
3-й период
44:44Павел Чернов
47:53Миро Аалтонен
49:12Кирилл Готовец
55:28Артем Швец-Роговой
59:19Якуб Ержабек
Статистика
14Штрафное время12
4Игра в большинстве5
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Раводин(Россия, Московская область)
Главный судьяЯн Хрибик(Чехия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Витязь
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