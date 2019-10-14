КХЛ захотела провести матч на открытом воздухе в Алматы после аншлагов «Барыса»

Представители лиги предварительно осмотрели высокогорный спортивный комплекс «Медео», когда приезжали в Алматы на вынесенные игры «Барыса». Одобрение от городских властей уже получено.

Объект расположен на высоте 1691 метра над уровнем моря и находится недалеко от Алматы. Он был построен в 1972 году и реконструирован в 2010 году к зимним Азиатским играм.