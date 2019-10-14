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09:11 (мск), источник: Vesti.kz

КХЛ захотела провести матч на открытом воздухе в Алматы после аншлагов «Барыса»

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) рассматривает возможность проведения в Казахстане матча на открытом воздухе. Об этом пишет «Шайба.kz».

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Источник: РИА "Новости"

Ориентировочная дата мероприятия — ноябрь 2020 года.

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Представители лиги предварительно осмотрели высокогорный спортивный комплекс «Медео», когда приезжали в Алматы на вынесенные игры «Барыса». Одобрение от городских властей уже получено.

Объект расположен на высоте 1691 метра над уровнем моря и находится недалеко от Алматы. Он был построен в 1972 году и реконструирован в 2010 году к зимним Азиатским играм.

Вместимость арены — 8100 человек. Планируется увеличение мест под хоккейный матч.

17 и 20 сентября «Барыс» провел в Алматы два матча в рамках регулярного чемпионата КХЛ — против «Спартака» и «Трактора». Обе встречи собрали аншлаг, 12 тысяч зрителей.

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