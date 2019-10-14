Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Адмирал
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Металлург Мг
Хоккей. НХЛ
20:00
Бостон Брюинз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
20:00
Оттава Сенаторз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
20:00
Нью-Джерси Дэвилз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
20:00
Нью-Йорк Айлендерс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
22:00
Баффало Сэйбрз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
23:59
Вашингтон Кэпиталз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес Кингз
Вегас Голден Найтс
25
Хоккей. НХЛ
05:00
Сан-Хосе Шаркс
Калгари Флэймз
31
Хоккей. НХЛ
02:00
Виннипег Джетс
Питтсбург Пингвинз
27
Все события
Фоторепортажи
7Бивол защитил титул чемпиона мира по боксу
12«Спартак» отметил юбилей Джикии пятым поражением подряд
12:44 (мск), источник: ТАСС

Паскауле, Лехтонен и Бакош признаны лучшими игроками шестой недели в КХЛ

ТАСС, 14 октября. Словацкий игрок владивостокского «Адмирала» Мартин Бакош признан лучшим нападающим прошедшей недели чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Список игроков опубликован на официальном сайте КХЛ.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Бакош вместе с командой одержал три победы в трех матчах, набрав пять очков (3 шайбы + 2 голевые передачи), он забрасывал шайбы в каждом матче. Форвард завершил все матчи недели с положительным показателем полезности при общем показателе +2.

Лучшим голкипером признан канадец Эдвард Паскуале из «Барыса», которые одержал две гостевые победы. В матче против «Сибири» (2:0) голкипер впервые в КХЛ сохранил свои ворота в неприкосновенности. Паскуале отразил 98,39% бросков, что стало лучшим показателем недели.

Лучшим защитником недели был признан игрок финского «Йокерита» Микко Лехтонен, который вместе с командой одержал три победы, забросив две шайбы.

Лучшим новичком стал 18-летний защитник ярославского «Локомотива» Даниил Мисюль, который выиграл два из трех матчей вместе с командой. Он отметился шайбой в ворота китайского «Куньлуня» (6:3), которая стала второй для него в нынешнем сезоне.

Читайте также
Адмирал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Йокерит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Гадалка обманула Аделину Сотникову на 2 миллиона рублей
Зачем тогда это все? Это очень жестоко: россиянка раскритиковала организаторов чемпионата мира
«Русская вечеринка». Как отреагировали на разгром кипрские СМИ
Стало известно имя новой первой ракетки России среди женщин
Дзюба: Раз Саламыч сказал выиграть Евро, значит, будем пытаться
«Других нет»: Хабиб назвал следующего соперника
Два матча в Петербурге: где Россия будет играть на Евро
Великий вратарь Чех провел первый матч в хоккее (видео)
Виктор Онопко: тренер ЦСКА, защитник «Спартака» (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь