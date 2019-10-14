Паскауле, Лехтонен и Бакош признаны лучшими игроками шестой недели в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Бакош вместе с командой одержал три победы в трех матчах, набрав пять очков (3 шайбы + 2 голевые передачи), он забрасывал шайбы в каждом матче. Форвард завершил все матчи недели с положительным показателем полезности при общем показателе +2.

Лучшим голкипером признан канадец Эдвард Паскуале из «Барыса», которые одержал две гостевые победы. В матче против «Сибири» (2:0) голкипер впервые в КХЛ сохранил свои ворота в неприкосновенности. Паскуале отразил 98,39% бросков, что стало лучшим показателем недели.

Лучшим защитником недели был признан игрок финского «Йокерита» Микко Лехтонен, который вместе с командой одержал три победы, забросив две шайбы.