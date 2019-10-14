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19:12 (мск), источник: Vesti.kz

«Адмирал» в овертайме прервал победную серию «Барыса» из четырех матчей в КХЛ

Казахстанский «Барыс» проиграл владивостокскому «Адмиралу» и прервал свою победную серию в регулярном чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча состоялась в Нур-Султане на «Барыс Арене» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственная шайба была забита на 24 секунде овертайма, а ее автором стал шведский нападающий Маркус Юнг.

Причем для «Барыса» это был первый овертайм в сезоне. После этого поражения в активе казахстанской команды стало 23 очка в 16-ти играх. «Адмирал», который одержал пятую победу подряд, набрал 22 балла в 17-ти матчах.

Барыс
0:1ОТ
0:0, 0:0, 0:0
Адмирал
Хоккей, КХЛ, Неделя 814.10.2019, 16:30 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена"
Главные тренеры
Андрей СкабелкаСергей Светлов
Вратари
Эдвард ПаскуалеЮсси Олкинуора
1-й период
04:40Александр Осипов
11:41Антон Сагадеев
2-й период
21:04Адам Альмквист
28:17Никита Бобряшов
30:08Джесси Блэкер
32:46Антон Сагадеев
3-й период
42:15Александр Коннов
46:55Командный штраф
Овертайм
60:24Маркус Юнг(Мартин Бакош)
Статистика
8Штрафное время8
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлександр Сергеев(Россия, Жуковский)
Главный судьяЮрий Оскирко(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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