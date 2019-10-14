«Адмирал» в овертайме прервал победную серию «Барыса» из четырех матчей в КХЛ
Казахстанский «Барыс» проиграл владивостокскому «Адмиралу» и прервал свою победную серию в регулярном чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский «Барыс» проиграл владивостокскому «Адмиралу» и прервал свою победную серию в регулярном чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча состоялась в
Причем для «Барыса» это был первый овертайм в сезоне. После этого поражения в активе казахстанской команды стало 23 очка в 16-ти играх. «Адмирал», который одержал пятую победу подряд, набрал 22 балла в 17-ти матчах.
|Андрей Скабелка
|Сергей Светлов
|Эдвард Паскуале
|Юсси Олкинуора
|04:40
|Александр Осипов
|11:41
|Антон Сагадеев
|21:04
|Адам Альмквист
|28:17
|Никита Бобряшов
|30:08
|Джесси Блэкер
|32:46
|Антон Сагадеев
|42:15
|Александр Коннов
|46:55
|Командный штраф
|60:24
|Маркус Юнг(Мартин Бакош)
|8
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Александр Сергеев(Россия, Жуковский)
|Главный судья
|Юрий Оскирко(Россия, Ярославль)