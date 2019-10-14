«Адмирал» в овертайме прервал победную серию «Барыса» из четырех матчей в КХЛ

Встреча состоялась в Нур-Султане на «Барыс Арене» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственная шайба была забита на 24 секунде овертайма, а ее автором стал шведский нападающий Маркус Юнг.

Причем для «Барыса» это был первый овертайм в сезоне. После этого поражения в активе казахстанской команды стало 23 очка в 16-ти играх. «Адмирал», который одержал пятую победу подряд, набрал 22 балла в 17-ти матчах.