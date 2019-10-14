«49 раз бросили — ноль голов». Тренер «Барыса» объяснил третье поражение в сезоне от «Адмирала»

— Сложно комментировать или что-то добавить. 49 раз бросили — ноль голов. Без голов нет побед. Сколько хочешь, можешь тратить силы в зоне атаки, сколько угодно можешь создавать моментов. Но их надо реализовывать. Мы сегодня не смогли этого сделать, поэтому и проиграли. Готовимся к следующей игре, — приводит слова Скабелки официальный сайт ХК «Барыс».

— Андрей Владимирович, у «Барыса» пять поражений, и три из них от «Адмирала». Стечение обстоятельств или неудобная команда?

— Это спорт. Команда сегодня все сделала, чтобы выиграть. Но не забили. По работе претензии какие могут быть, столько сил потратили в зоне атаки.

— Сегодня не увидели в составе Тангрэйди.

— Он получил повреждение. То же самое с Пашей Акользиным.

— У команды до сегодняшнего дня не было матчей в овертайме. Может, это сыграло свою роль, не хватило практики игры в овертаймах?

— Думаю, нет. Если помните с прошлого сезона, у нас были свои домашние заготовки. Мы попытались это сделать, не получилось. Но там ничего страшного не было. Потом побежали отбирать шайбу, и детский момент произошел, вдвоем на одного пошли.

В свою очередь, главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов сказал следующее:

— Сегодня «Барыс» был очень агрессивно настроен на игру. Очень мобильно и быстро действовали. Скажу даже, что по всей игре нас переигрывали, создавали больше моментов. Хочется отдать должное нашим ребятам, они старались, терпеливо работали. Благодаря вратарю ни одной шайбы сегодня не пропустили. Считаю, что удача была на нашей стороне. Мы забили один гол в овертайме, и это принесло нам победу.

Напомним, «Адмирал» на выезде в овертайме нанес поражение «Барысу» со счетом 1:0. Единственную шайбу на 61-й минуте забросил Маркус Юнг. Голкипер «Адмирала» Юхо Олкинуора отразил 45 бросков.