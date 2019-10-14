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22:27 (мск), источник: ТАСС

Московское «Динамо» обыграло «Металлург» в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Московское «Динамо» победило магнитогорский «Металлург» со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе «Динамо» шайбы забросили Микс Индрашис (8-я и 60-я минуты), Юусо Хиетанен (25, 59), Дмитрий Яшкин (38) и Вячеслав Кулемин (51). В составе «Металлурга» две шайбы забросил Сергей Мозякин (17, 18), также отличился Роман Любимов (43). Голкипер «Динамо» Александр Еременко отдал голевую передачу, которая стала для него четвертой в регулярных чемпионатах и седьмой в КХЛ.

«Динамо» второй матч подряд одерживает победу со счетом 6:3, в прошлой встрече московская команда обыграла екатеринбургский «Автомобилист».

Хоккей

КХЛ 2019-2020
Неделя 8, 14.10.2019, 19:00

Ак Барс3Автомобилист1

«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 21 очко в 18 матчах. «Металлург» идет 11-м на Востоке, имея в активе 14 очков за 18 матчей. В следующем матче московский клуб дома примет столичный ЦСКА 16 октября. В тот же день магнитогорская команда на выезде встретится с «Сочи».

В другом матче игрового дня владивостокский «Адмирал» обыграл нур-султанский «Барыс» (1:0), одержав пятую победу подряд и обновив клубный рекорд по данному показателю. Рижское «Динамо» победило челябинский «Трактор» (4:3) впервые с января 2014 года. Казанский «Ак Барс» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» (3:1), нижнекамский «Нефтехимик» переиграл новосибирскую «Сибирь» (2:1, в овертайме).

ХК Динамо
6:3
1:2, 2:0, 3:1
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Неделя 814.10.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"ВТБ Арена"
Главные тренеры
Владимир КрикуновИлья Воробьев
Вратари
Александр ЕременкоВасилий Кошечкин(Василий Кошечкин, Василий Кошечкин)
1-й период
02:12Богдан Потехин
07:51Микс Индрашис(Михал Чайковски, Игорь Полыгалов)
11:17Андрей Миронов
14:01Владимир Брюквин
15:56Вадим Шипачев
16:00Сергей Мозякин(Деннис Расмуссен)
17:14Сергей Мозякин(Максим Матушкин, Денис Паршин)
2-й период
24:55Юусо Хиетанен(Иван Игумнов)
27:12Богдан Потехин
30:13Командный штраф
34:00Иван Верещагин
36:59Максим Матушкин
37:30Дмитрий Яшкин(Михал Чайковски, Юусо Хиетанен)
3-й период
42:48Роман Любимов
46:05Игорь Полыгалов
50:38Вячеслав Кулемин(Александр Еременко, Дмитрий Моисеев)
58:13Вячеслав Кулемин
58:40Юусо Хиетанен
59:40Микс Индрашис(Игорь Полыгалов)
Статистика
12Штрафное время8
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве2
2Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяНиколай Акузовский(Россия, Тольятти)
Главный судьяЯн Хрибик(Чехия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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