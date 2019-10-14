Московское «Динамо» обыграло «Металлург» в матче чемпионата КХЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе «Динамо» шайбы забросили Микс Индрашис (8-я и 60-я минуты), Юусо Хиетанен (25, 59), Дмитрий Яшкин (38) и Вячеслав Кулемин (51). В составе «Металлурга» две шайбы забросил Сергей Мозякин (17, 18), также отличился Роман Любимов (43). Голкипер «Динамо» Александр Еременко отдал голевую передачу, которая стала для него четвертой в регулярных чемпионатах и седьмой в КХЛ.

«Динамо» второй матч подряд одерживает победу со счетом 6:3, в прошлой встрече московская команда обыграла екатеринбургский «Автомобилист».

Хоккей КХЛ 2019-2020 Неделя 8, 14.10.2019, 19:00 Ак Барс 3 Автомобилист 1

«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 21 очко в 18 матчах. «Металлург» идет 11-м на Востоке, имея в активе 14 очков за 18 матчей. В следующем матче московский клуб дома примет столичный ЦСКА 16 октября. В тот же день магнитогорская команда на выезде встретится с «Сочи».