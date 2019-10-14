Московское «Динамо» обыграло «Металлург» в матче чемпионата КХЛ

В составе «Динамо» шайбы забросили Микс Индрашис (8-я и 60-я минуты), Юусо Хиетанен (25, 59), Дмитрий Яшкин (38) и Вячеслав Кулемин (51). В составе «Металлурга» две шайбы забросил Сергей Мозякин (17, 18), также отличился Роман Любимов (43). Голкипер «Динамо» Александр Еременко отдал голевую передачу, которая стала для него четвертой в регулярных чемпионатах и седьмой в КХЛ.
«Динамо» второй матч подряд одерживает победу со счетом 6:3, в прошлой встрече московская команда обыграла екатеринбургский «Автомобилист».
«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 21 очко в 18 матчах. «Металлург» идет 11-м на Востоке, имея в активе 14 очков за 18 матчей. В следующем матче московский клуб дома примет столичный ЦСКА 16 октября. В тот же день магнитогорская команда на выезде встретится с «Сочи».
В другом матче игрового дня владивостокский «Адмирал» обыграл нур-султанский «Барыс» (1:0), одержав пятую победу подряд и обновив клубный рекорд по данному показателю. Рижское «Динамо» победило челябинский «Трактор» (4:3) впервые с января 2014 года. Казанский «Ак Барс» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» (3:1), нижнекамский «Нефтехимик» переиграл новосибирскую «Сибирь» (2:1, в овертайме).