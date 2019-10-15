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10:27 (мск), источник: АиФ Казань

«Ак Барс» обыграл «Автомобилист» — 3:1

«Ак Барс» на домашней арене принял «Автомобилист» из Екатеринбурга.

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Источник: РИА "Новости"

Территориальным преимуществом в первом периоде владели хозяева, но открыли счет в матче гости. На пятой минуте форвард Дэн Секстон кистевым броском оставил не у дел вратаря Адама Рейдеборна. После перерыва казанцы с еще большим рвением бросились отыгрываться, но чудеса в воротах «Автомобилиста» творил Якуб Коварж. Тем не менее, в середине второго периода Камиль Фазылзянов сделал наброс на ворота, и Вячеслав Основин, будучи на пятаке, восстановил статус-кво. «Ак Барс» полностью владел инициативой — уральцам в нескольких моментах откровенно повезло. На 38-й минуте Мэттью Фрэттин, наконец, вывел казанский клуб вперед — 2:1. В заключительной двадцатиминутке хозяева также контролировали ход поединка. Точку в матче поставил Эмиль Галимов, который, оказавшись лицом к лицу с Коваржем, переиграл его. Итог — 3:1.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы провели хороший матч, — считает главный тренер казанской команды Дмитрий Квартальнов. — Пропустили гол, но потом смотрели его — там такой бросок, один из тысячи. Тяжело давался первый период, соперника вратарь держал, защитники оборонялись — забросили тяжёлые и очень рабочие голы. Но рады, что мы забили их и победили, думаю, достойно».

C 26 очками «Ак Барс» занимает первое место в Восточной конференции КХЛ. 17 октября команда Квартальнова дома сыграет с финским «Йокеритом».

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Ак Барс
3:1
0:1, 2:0, 1:0
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Неделя 814.10.2019, 19:00 (МСК UTC+3)ЛДС "Татнефть-Арена", 6342 зрителя
Главные тренеры
Дмитрий КвартальновАндрей Мартемьянов
Вратари
Адам РейдеборнЯкуб Коварж
1-й период
04:23Дэн Секстон(Георгий Белоусов)
18:26Владимир Ткачев
2-й период
23:14Джастин Азеведо
26:21Евгений Мозер
29:20Вячеслав Основин(Дмитрий Воронков, Камиль Фазылзянов)
37:30Мэтт Фрэттин(Микаэль Викстранд, Альберт Яруллин)
3-й период
46:42Брукс Мэйсек
49:17Эмиль Галимов(Владимир Ткачев)
Статистика
4Штрафное время4
2Игра в большинстве2
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Гашилов(Россия, Пермь)
Главный судьяАндрей Рогачев(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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