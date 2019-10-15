«Ак Барс» обыграл «Автомобилист» — 3:1

Территориальным преимуществом в первом периоде владели хозяева, но открыли счет в матче гости. На пятой минуте форвард Дэн Секстон кистевым броском оставил не у дел вратаря Адама Рейдеборна. После перерыва казанцы с еще большим рвением бросились отыгрываться, но чудеса в воротах «Автомобилиста» творил Якуб Коварж. Тем не менее, в середине второго периода Камиль Фазылзянов сделал наброс на ворота, и Вячеслав Основин, будучи на пятаке, восстановил статус-кво. «Ак Барс» полностью владел инициативой — уральцам в нескольких моментах откровенно повезло. На 38-й минуте Мэттью Фрэттин, наконец, вывел казанский клуб вперед — 2:1. В заключительной двадцатиминутке хозяева также контролировали ход поединка. Точку в матче поставил Эмиль Галимов, который, оказавшись лицом к лицу с Коваржем, переиграл его. Итог — 3:1.