«Барыс» сообщил о восстановлении Бойда и еще одного хоккеиста
Хоккейный клуб «Барыс» поделился информацией о травмированных игроках команды.
Хоккейный клуб «Барыс» поделился информацией о травмированных игроках команды.
«Отличные новости, Дастин Бойд и Валерий Орехов продолжают восстанавливаться после травм, но уже начали тренироваться на льду», — гласит сообщение в официальном Instagram клуба.
В лазарете «Барыса» находится еще один игрок — шведский защитник Виктор Сведберг. Информации о его состоянии нет.
Следующий матч «Барыс» проведет завтра, 16 октября. Подопечные Андрея Скабелки примут рижское «Динамо».