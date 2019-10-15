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12:44 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» сообщил о восстановлении Бойда и еще одного хоккеиста

Хоккейный клуб «Барыс» поделился информацией о травмированных игроках команды.

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Источник: РИА "Новости"

«Отличные новости, Дастин Бойд и Валерий Орехов продолжают восстанавливаться после травм, но уже начали тренироваться на льду», — гласит сообщение в официальном Instagram клуба.

В лазарете «Барыса» находится еще один игрок — шведский защитник Виктор Сведберг. Информации о его состоянии нет.

Следующий матч «Барыс» проведет завтра, 16 октября. Подопечные Андрея Скабелки примут рижское «Динамо».

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