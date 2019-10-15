«Сочи» отправил Алтыбармакяна в фарм-клуб «Тамбов»

«Мы командировали Андрея в ВХЛ, чтобы там он получил игровую практику и вернул свою былую форму. По последним играм было видно, что у него пропала уверенность. Мы в него верим и надеемся, что эта поездка поможет ему выйти на прежний уровень. За “Тамбов” он сыграет в трех выездных играх, а затем мы ждем его обратно в “Сочи”», — сказал спортивный директор «Сочи» Сергей Гомоляко.