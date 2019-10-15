«Сочи» отправил Алтыбармакяна в фарм-клуб «Тамбов»
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. «Сочи» командировал нападающего Андрея Алтыбармакяна в
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. «Сочи» командировал нападающего Андрея Алтыбармакяна в
Алтыбармакян проведет три выездных матча в составе «волков» в ВХЛ. В нынешнем сезоне 21-летний форвард набрал 6 очков (2 шайбы + 4 результативные передачи) в 15 матчах КХЛ при показателе полезности «-1».
«Мы командировали Андрея в ВХЛ, чтобы там он получил игровую практику и вернул свою былую форму. По последним играм было видно, что у него пропала уверенность. Мы в него верим и надеемся, что эта поездка поможет ему выйти на прежний уровень. За “Тамбов” он сыграет в трех выездных играх, а затем мы ждем его обратно в “Сочи”», — сказал спортивный директор «Сочи» Сергей Гомоляко.