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17:50 (мск), источник: Sport24

Болельщица сделала татуировку с изображением хоккеиста минского «Динамо». Ему понравилось

Болельщица минского «Динамо» сделала татуировку с изображением хоккеиста с номером 61 на спине.

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Девушка по имени Дарья Стась призналась, что силуэт хоккеиста изображает нападающего команды Андрея Степанова, поскольку именно этот игрок стал первым, кто ей запомнился своей игрой.

«Вот, наконец, мечта сбылась. Самые лучшие теперь уже всегда со мной. Не разу не пожалела, что выбрала именно «Динамо». Несмотря на неудачи, которые были. Верю только в лучшее, что всего добьетесь. И Кубок все-таки будет у вас.

Первый, кто заинтересовал и понравился своей игрой — Андрей Степанов. За эти 4 года мнение не изменилось. Он как был, так и остался для меня на вышке. Именно поэтому его я и выбрала — написала болельщица в инстаграме.

Во время загрузки произошла ошибка.

Степанов заметил публикацию болельщицы и поделился ее публикацией в своих сторис.

«Невозможно описать эмоции от увиденного! Спасибо большое за преданность “Динамо”! Мы не подведем», — написал Степанов.

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