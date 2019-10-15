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18:23 (мск), источник: Vesti.kz

Дастин Бойд и Корбэн Найт. Лидеры «Барыса» или конкуренты за место в команде Андрея Скабелки?

33-летний Дастин Бойд может вернуться на лед в одном из ближайших матчей и снова дать «Барысу» свою универсальность для Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В материале корреспондента Vesti.kz — о лучшем центральном нападающем столичного клуба.

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41-й номер «Барыса» отыграл всего восемь встреч в регулярном чемпионате, но успел набрать три очка (2+1). Баллов могло бы быть и больше, если бы не травма, которая выбила вице-капитана на определенное время (Бойд не играет с 20 сентября). Канадец с казахстанским паспортом только-только начинал подходить к лучшей форме, но выбыл из строя.

В отсутствие Дастина на ведущую позицию вышел Корбэн Найта, который довел личные достижения до девяти очков (6+3) в дебютном сезоне. Три гола и передачу 19-й оформил во время того, как Бойд был в лазарете. Были попытки вывести в первое звено Кертиса Волка, но еще один канадец оказался не очень продуктивен.

Остаются Найт с Бойдом. Два лучших центра в команде не конкурируют, а дополняют друг друга, делая «Барыс» сильнее и разнообразнее. Их показатели близки, что дает шанс их сравнить.

Процент выигранных вбрасываний:

  • Корбэн Найт — 62,2 процента (212 из 341);
  • Дастин Бойд — 61,8 процента (84 из 136).

Пиковыми для Найта стали три последние встречи, когда он пробивал 70 процентов и больше. Ранее его показатель держался на уровне 65 процентов. Бойд также переходил через 70 процентов, но его результат не падал до 33, как это случилось раз с Корбэном. Дастин более стабилен.

Игровое время:

  • Корбэн Найт — 19 минут и 59 секунд;
  • Дастин Бойд — 18 минут и четыре секунды.

Близкие показатели. Лучшие в нападении по времени на льду. По игровым сменам полное равенство — примерно по 24 за игру. Опять же, когда Бойд был вне льда, то количество смен для Найта увеличились (в последнем матче до 30). С возвращением Дастина нужно будет снова вернуть баланс.

Плюс/минус:

  • Корбэн Найт — плюс два (восемь забито и шесть пропущено);
  • Дастин Бойд — плюс два (четыре забито и два пропущено).

Еще один показатель, по которому форварды уступают только Никите Михайлису с его «плюс семь» (не считая защитников).

Можно сделать вывод, что «Барыс» нашел двух определяющих игроков, которые отвечают за результат. Возможно, они не очень результативны, но помогают партнерам создавать угрозу соперникам из более выгодных позиций. Найт с Бойдом органично вписались в новый «Барыс».

Напомним, завтра, 16 октября, столичная команда примет на своем льду рижское «Динамо». «Барыс» может выйти на лед в статусе лидера дивизиона Чернышева, если «Авангард» не наберет очков в игре со СКА. На 20 октября намечен еще один матч — против «Витязя».

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