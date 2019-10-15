Канадец вырубил миниатюрного русского форварда жестким ударом в голову. Бартли даже не наказали
«Северсталь» на выезде вырвала победу у «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — 2:1 ОТ.
«Северсталь» на выезде вырвала победу у «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — 2:1 ОТ.
Матч завершился в овертайме. Причем гости забили победный гол за секунду до его окончания.
Матч выдался напряженным не только с точки зрения счета и нерва игры. Нападающий «Северстали» Игорь Гераськин пропустил сокрушительный удар в голову в концовке первого периода матча с «Куньлунь Ред Стар». Судьи никак не наказали защитника «Куньлуня» Виктора Бартли.
|Курт Фрэйзер
|Андрей Разин
|Джереми Смит
|Владислав Подъяпольский
|09:58
|Спенсер Фу
|09:58
|Макар Хабаров
|12:02
|Кори Кейн
|23:41
|Макар Хабаров
|26:09
|Итан Уэрек(Мэтью Майоне, Тревор Мерфи)
|28:21
|Адам Крэкнелл
|35:06
|Макар Хабаров
|50:16
|Командный штраф
|54:18
|Андрей Алексеев(Владислав Кодола, Илья Хохлов)
|55:15
|Джейк Челиос
|63:42
|Спенсер Фу
|64:59
|Владислав Провольнев(Даниил Вовченко)
|10
|Штрафное время
|8
|3
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Александр Соин(Россия, Москва)
|Главный судья
|Максим Сидоренко(Беларусь, Минск)