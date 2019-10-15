Канадец вырубил миниатюрного русского форварда жестким ударом в голову. Бартли даже не наказали

Матч завершился в овертайме. Причем гости забили победный гол за секунду до его окончания.

Матч выдался напряженным не только с точки зрения счета и нерва игры. Нападающий «Северстали» Игорь Гераськин пропустил сокрушительный удар в голову в концовке первого периода матча с «Куньлунь Ред Стар». Судьи никак не наказали защитника «Куньлуня» Виктора Бартли.