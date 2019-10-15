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19:04 (мск), источник: Sport24

Канадец вырубил миниатюрного русского форварда жестким ударом в голову. Бартли даже не наказали

«Северсталь» на выезде вырвала победу у «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — 2:1 ОТ.

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Матч завершился в овертайме. Причем гости забили победный гол за секунду до его окончания.

Во время загрузки произошла ошибка.

Матч выдался напряженным не только с точки зрения счета и нерва игры. Нападающий «Северстали» Игорь Гераськин пропустил сокрушительный удар в голову в концовке первого периода матча с «Куньлунь Ред Стар». Судьи никак не наказали защитника «Куньлуня» Виктора Бартли.

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Куньлунь
1:2ОТ
0:0, 1:0, 0:1
Северсталь
Хоккей, КХЛ, Неделя 815.10.2019, 14:30 (МСК UTC+3)"Шоуган Арена", 2510 зрителей
Главные тренеры
Курт ФрэйзерАндрей Разин
Вратари
Джереми СмитВладислав Подъяпольский
1-й период
09:58Спенсер Фу
09:58Макар Хабаров
12:02Кори Кейн
2-й период
23:41Макар Хабаров
26:09Итан Уэрек(Мэтью Майоне, Тревор Мерфи)
28:21Адам Крэкнелл
35:06Макар Хабаров
3-й период
50:16Командный штраф
54:18Андрей Алексеев(Владислав Кодола, Илья Хохлов)
55:15Джейк Челиос
Овертайм
63:42Спенсер Фу
64:59Владислав Провольнев(Даниил Вовченко)
Статистика
10Штрафное время8
3Игра в большинстве4
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлександр Соин(Россия, Москва)
Главный судьяМаксим Сидоренко(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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Куньлунь
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