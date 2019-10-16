«Авангард» одержал третью победу подряд над СКА в КХЛ

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В составе победителей заброшенные шайбы на свой счет записали Вячеслав Войнов (3-я минута), Кирилл Семенов (29) и Павел Дедунов (41), у проигравших отличились Александр Барабанов (5) и Йори Лехтеря (9). Семенов забросил в меньшинстве.

Команды провели 23-й очный матч в КХЛ, «Авангард» одержал девятую победу, 14 раз сильнее оказывался СКА. «Авангард» в третий раз подряд победил СКА, в последний раз клуб из Санкт-Петербурга побеждал в противостоянии 29 ноября 2017 года со счетом 3:2.

В других матчах дня хабаровский «Амур» на своем льду переиграл ярославский «Локомотив» со счетом 2:1, пекинский клуб «Куньлунь» дома в овертайме уступил череповецкой «Северстали» (1:2), подмосковный «Витязь» дома уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» (1:2).

«Авангард» одержал третью победу подряд, в последний раз клуб проигрывал 6 октября ярославскому «Локомотиву» (1:2). СКА в последних пяти матчах потерпел три поражения, «Авангард» набрал очки в 10 из последних 11 встреч в КХЛ.