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15 октября, источник: ТАСС

«Авангард» одержал третью победу подряд над СКА в КХЛ

БАЛАШИХА /Московская область/, 15 октября. /ТАСС/. Омский «Авангард» со счетом 3:2 одержал победу над петербургским СКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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35
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В составе победителей заброшенные шайбы на свой счет записали Вячеслав Войнов (3-я минута), Кирилл Семенов (29) и Павел Дедунов (41), у проигравших отличились Александр Барабанов (5) и Йори Лехтеря (9). Семенов забросил в меньшинстве.

Команды провели 23-й очный матч в КХЛ, «Авангард» одержал девятую победу, 14 раз сильнее оказывался СКА. «Авангард» в третий раз подряд победил СКА, в последний раз клуб из Санкт-Петербурга побеждал в противостоянии 29 ноября 2017 года со счетом 3:2.

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В других матчах дня хабаровский «Амур» на своем льду переиграл ярославский «Локомотив» со счетом 2:1, пекинский клуб «Куньлунь» дома в овертайме уступил череповецкой «Северстали» (1:2), подмосковный «Витязь» дома уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» (1:2).

«Авангард» одержал третью победу подряд, в последний раз клуб проигрывал 6 октября ярославскому «Локомотиву» (1:2). СКА в последних пяти матчах потерпел три поражения, «Авангард» набрал очки в 10 из последних 11 встреч в КХЛ.

В турнирной таблице Восточной конференции «Авангард» поднялся на второе место, набрав в 17 матчах 25 очков, СКА идет вторым на Востоке, в активе команды 24 очка в 19 играх. В следующем матче «Авангард» в гостях сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом», СКА днем ранее сыграет с «Нефтехимиком» в Нижнекамске.

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Авангард
3:2
1:2, 1:0, 1:0
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 815.10.2019, 19:00 (МСК UTC+3)ЛД "Арена Балашиха", 4537 зрителей
Главные тренеры
Боб ХартлиАлексей Кудашов
Вратари
Игорь БобковМагнус Хелльберг
1-й период
02:25Вячеслав Войнов(Роб Клинкхаммер, Тэйлор Бек)
04:05Александр Барабанов(Йоонас Кемппайнен, Антон Бурдасов)
06:46Роб Клинкхаммер
08:24Йори Лехтеря(Давид Рундблад)
09:55Артем Зуб
2-й период
22:46Василий Токранов
27:40Роб Клинкхаммер
28:37Кирилл Семенов(Алексей Потапов)
32:16Алексей Потапов
3-й период
40:20Павел Дедунов
51:43Алексей Потапов
Статистика
8Штрафное время4
2Игра в большинстве4
0Голы в большинстве1
1Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Главный судьяСергей Морозов(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
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