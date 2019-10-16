Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Металлург Мг
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес Кингз
Каролина Харрикейнз
02
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер Кэнакс
Детройт Ред Уингз
51
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс
Нэшвилл Предаторз
25
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари Флэймз
Филадельфия Флайерз
31
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег Джетс
Аризона Койотс
24
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз
Миннесота Уайлд
42
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль Канадиенс
Тампа-Бэй Лайтнинг
13
Все события
Фоторепортажи
11Сборная России разгромила Кипр и вышла на Евро
7Бивол защитил титул чемпиона мира по боксу
13:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Зарплатный бюджет «Магнитки» — 1,5 млрд рублей, больше тратят только ЦСКА и СКА

Зарплатный бюджет магнитогорского «Металлурга» в сезоне-2019/20 составляет около 1,5 млрд рублей.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает «РБК-Спорт» со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что платёжная ведомость «Магнитки» — третья по величине среди клубов КХЛ. Больше магнитогорцев на зарплаты тратят только СКА и ЦСКА — около 1,75 млрд рублей каждый.

Самым высокооплачиваемым игроком «Магнитки» является нападающий Сергей Мозякин. В нынешнем сезоне без учёта бонусов он заработает 180 млн рублей. На втором месте — защитник Виктор Антипин, чей годовой доход составит 125 млн. Во всей КХЛ это первый и четвёртый показатели соответственно.

Тройку самых дорогих хоккеистов «Магнитки» замыкают защитник Егор Яковлев и нападающий Андрей Локтионов — они заработают по 95 млн рублей. Далее следуют форварды Брэндон Козун и Эрик О’Делл — годовой оклад каждого из них равняется 75 млн рублей.

Металлург Мг
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Фанаты требовали у журналистки показать грудь. Она ответила!
Жена Кокорина шикарно отдыхала, пока муж был в тюрьме!
Испания вышла на Евро, Захави опять оторвался от Дзюбы
Василевский превзошел самого дорогого вратаря мира в матче НХЛ
Медведев отказался играть в Москве. Он достоин осуждения?
Российская фигуристка дисквалифицирована на два года за допинг
Америка не щадит Ковальчука. Чемпион ОИ сломал три клюшки
Трамп принял в Белом доме российских хоккеистов
Узбекский Овечкин восхитил Канаду невероятным голом (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь