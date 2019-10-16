Зарплатный бюджет «Магнитки» — 1,5 млрд рублей, больше тратят только ЦСКА и СКА

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает «РБК-Спорт» со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что платёжная ведомость «Магнитки» — третья по величине среди клубов КХЛ. Больше магнитогорцев на зарплаты тратят только СКА и ЦСКА — около 1,75 млрд рублей каждый.

Самым высокооплачиваемым игроком «Магнитки» является нападающий Сергей Мозякин. В нынешнем сезоне без учёта бонусов он заработает 180 млн рублей. На втором месте — защитник Виктор Антипин, чей годовой доход составит 125 млн. Во всей КХЛ это первый и четвёртый показатели соответственно.