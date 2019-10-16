Хоккеисты «Барыса» соорудили одним движением лучший гол недели в КХЛ

Первое место в нем занял гол Корбэна Найта из «Барыса» в ворота «Сибири» (2:0), которому ассистировал Никита Михайлис.

Также в топ вошла еще одна шайба в исполнении игроков «Барыса». Отличился Даррен Диц с передачи Эрика Тангрэйди.