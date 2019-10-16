Хоккеисты «Барыса» соорудили одним движением лучший гол недели в КХЛ
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем официальном сайте назвала десятку лучших шайб шестой игровой недели.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем официальном сайте назвала десятку лучших шайб шестой игровой недели.
Первое место в нем занял гол Корбэна Найта из «Барыса» в ворота «Сибири» (2:0), которому ассистировал Никита Михайлис.
Также в топ вошла еще одна шайба в исполнении игроков «Барыса». Отличился Даррен Диц с передачи Эрика Тангрэйди.