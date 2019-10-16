Капризов профинансировал ремонт спортзала в коррекционной школе в Новокузнецке

«Моя супруга Наталья в этой школе работает почти 20 лет, поэтому о проблеме со спортзалом нам было хорошо известно. Вот сидели с друзьями под Новый год, и созрела такая идея, о ремонте. Большое спасибо ребятам, что её поддержали. Мои дети тоже подключились — Кирилл и Антон. Всё делалось от души», — приводит слова Капризова-старшего портал Novokuznetsk.ru.