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14:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Капризов профинансировал ремонт спортзала в коррекционной школе в Новокузнецке

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов помог оплатить и организовать ремонт спортзала в специальной (коррекционной) школе № 20 в Новокузнецке для детей с ограниченными возможностями здоровья.

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Источник: РИА "Новости"

Общая стоимость работ составила почти 1 млн рублей. Помощь также оказали отец Капризова, бывший гендиректор новокузнецкого «Металлурга» Владимир Роккель и предприниматели Евгений Ренге и Вадим Присяжнюк.

«Моя супруга Наталья в этой школе работает почти 20 лет, поэтому о проблеме со спортзалом нам было хорошо известно. Вот сидели с друзьями под Новый год, и созрела такая идея, о ремонте. Большое спасибо ребятам, что её поддержали. Мои дети тоже подключились — Кирилл и Антон. Всё делалось от души», — приводит слова Капризова-старшего портал Novokuznetsk.ru.

В спортзале заделали дыры в стенах, постелили новый паркет, установили современную систему отопления, обновили баскетбольные щиты и кольца. Школе подарили новый спортивный инвентарь. Олег Капризов также сообщил, что весной 2020 года на средства его семьи начнётся строительство стадиона в Новокузнецком районе.

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