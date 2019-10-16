СКА губит карьеру талантливого форварда. Из-за Питера российский хоккей теряет еще одну звезду

После очередного поражения СКА в этом сезоне, восьмого в 19 матчах, Алексею Кудашову вновь задали вопрос, почему не играет тот или иной хоккеист, который по всем прогнозам должен был быть игроком основы. На этот раз журналистов интересовала судьба Дмитрия Кагарлицкого, который пропустил последние четыре встречи по тренерскому решению.

— Мы рассчитываем на всех. Последние матчи этот состав играл неплохо, поэтому решили ничего не менять, — в очередной раз ушел от прямого ответа главный тренер СКА.

Помимо Кагарлицкого четыре матча подряд пропускает Виктор Тихонов, Алексей Бывальцев. Олег Ли, с которым в межсезонье продлили контракт, провел лишь одну (!) встречу в сезоне. У всех этих хоккеистов нет проблем со здоровьем и не играют они лишь по причине ротации. Нет в составе в последних шести матчах Наиля Якупова, но неделю назад говорили, что у него повреждение, и он восстанавливается. В списке травмированных, правда, его нет, там только защитники Бенгтссон и Хафизуллин. При этом результаты СКА далеко не идеальны, а слухи о возможной отставке Кудашова постоянно витают в воздухе. В прошлом сезоне у Воробьева была тоже серьезная ротация, но хотя бы осенью шли победы. Другое дело, что в плей-офф у Ильи Петровича не оказалось сыгранных троек. Но, видимо, в Петербурге не привыкли учиться на своих ошибках. Иначе чем объяснять раздутие состава до неимоверных размеров?

Если периодическое отсутствие на льду Тихонова, Бывальцева, Ли можно объяснить тем, что они и лидерами в клубе никогда не были, то положение Кагарлицкого несколько другое. В армейский клуб Дмитрий переходил в статусе четвертого бомбардира КХЛ. В прошлом сезоне в «Динамо» он в среднем набирал по очку за игру. Летом 30-летним форвардом интересовался ряд топ-команд: помимо СКА были «Динамо», «Авангард», и «Ак Барс». Причем, омский и казанский клубы даже предлагали более солидное соглашение по деньгам, чем СКА. В Петербурге он получил трехлетний контракт с зарплатой в 70 млн рублей в год, плюс большие бонусы. Но их с такой игрой Дмитрий теперь вряд ли выполнит. Главной причиной перехода Кагарлицкого в СКА стала перспектива приглашения в сборную России. Он никогда не играл на чемпионатах мира, а лишь вызывался на этапы Евротура и в олимпийскую сборную. Правда, перед переходом Дмитрий с агентом не учли, что мировые первенства теперь начинаются в середине мая, а значит большинство русских из НХЛ смогут приезжать в национальную команду. Шансов, что Кагарлицкому найдется место в составе (даже при крутой игре в КХЛ) немного. И зачем тогда это все?

На предсезонке Кагарлицкий проиграл конкуренцию Владимиру Ткачеву и лишил себя шанса сыграть в первом звене и в первой спецбригаде большинства. Если в «Динамо» нападающий проводил на льду в среднем по 20 минут за матч, то в СКА — 13.25. Дмитрий и в «Северстали», и в «Динамо» был лидером, вокруг которого строилась игра. Ничего подобного в Питере нет. Попав в конкурентную среду, Кагарлицкий потерялся и не смог показать свои лучшие качества. От постоянной смены партнеров легче ему не стало. У СКА, особенно в последних матчах, прослеживается осторожная игра всех хоккеистов, за исключением первой тройки. Объяснить это можно тем, что все боятся допустить ошибку и выпасть из состава. Креативным игрокам в такой ситуации очень непросто.

В этом сезоне я еще ни разу после матчей армейцев не видела улыбки на лице Кагарлицкого. Даже после заброшенных шайб и побед. Последние две недели Дмитрий только тренируется. И естественно, он хочет обмена, потому что понимает — будущего при такой ситуации в СКА у него нет. Клуб не горит желанием менять игрока, в Петербурге не любят расставаться даже с теми, кто не особо-то и нужен. Да и претендентов на форварда с зарплатой в 70 млн и серьезными бонусами не так много. Если они и найдутся, то это прямые конкуренты питерцев — их усиливать никак нельзя.