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19:07 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» потерпел второе домашнее поражение подряд

Казахстанский «Барыс» проиграл рижскому «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча состоялась в Нур-Султане на «Барыс Арене» и завершилась со счетом 3:4. Подробности матча можно посмотреть по этой ссылке.

Первый период команды провели без голов. Во втором на 26-й минуте гости открыли счет благодаря шайбе Рихардса Марениса, но на 32-й Алихан Асетов вернул ничью на табло. На 35-й минуте Лаурис Дарзиньш вывел рижан вперед, на второй перерыв «Барыс» ушел, проигрывая 1:2. В самом начале третьего периода Роман Старченко сравнял счет. Затем Картер Эштон снова сделал хозяев отстающими, но на 55-й минуте Алихан Асетов оформил дубль, сделав 3:3.

В итоге решающей стала шайба, заброшенная в овертайме защитником «Динамо» Кристапсом Сотниексом.

Во время загрузки произошла ошибка.

При этом рижское «Динамо» на сегодня является худшей командой КХЛ, занимая последнее 24 место в общей турнирной таблице.

Отметим, что в предыдущем домашнем матче «Барыс» проиграл «Адмиралу», прервав свою победную серию. В следующем матче 20 октября столичная команда примет подмосковный «Витязь».

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Барыс
3:4ОТ
0:0, 1:2, 2:1
Динамо Р
Хоккей, КХЛ, Неделя 816.10.2019, 16:30 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена"
Главные тренеры
Андрей СкабелкаГиртс Анкипанс
Вратари
Хенрик КарлссонАндрей Макаров
1-й период
00:18Микелис Редлихс
02:40Павел Акользин
06:05Командный штраф
2-й период
25:01Рихардс Маренис(Колтон Гиллис, Оскарс Батня)
31:35Алихан Асетов(Дмитрий Шевченко)
34:44Лаурис Дарзиньш(Брэндон Макмиллан)
35:44Корбан Найт
35:54Оскар Бартулис
39:20Антон Сагадеев
3-й период
41:15Робертс Липсбергс
41:20Роман Старченко(Ииро Пакаринен, Даррен Дитц)
44:57Нериюс Алишаускас
45:16Даррен Дитц
48:13Егор Шалапов
48:35Картер Эштон(Лаурис Дарзиньш, Брэндон Макмиллан)
54:56Алихан Асетов(Леонид Метальников, Егор Шалапов)
Овертайм
63:32Кристапс Сотниекс(Брэндон Макмиллан)
Статистика
10Штрафное время10
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЮрий Оскирко(Россия, Ярославль)
Главный судьяПавел Овчинников(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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