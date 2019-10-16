«Барыс» потерпел второе домашнее поражение подряд

Источник: РИА "Новости"

Встреча состоялась в Нур-Султане на «Барыс Арене» и завершилась со счетом 3:4. Подробности матча можно посмотреть по этой ссылке.

Первый период команды провели без голов. Во втором на 26-й минуте гости открыли счет благодаря шайбе Рихардса Марениса, но на 32-й Алихан Асетов вернул ничью на табло. На 35-й минуте Лаурис Дарзиньш вывел рижан вперед, на второй перерыв «Барыс» ушел, проигрывая 1:2. В самом начале третьего периода Роман Старченко сравнял счет. Затем Картер Эштон снова сделал хозяев отстающими, но на 55-й минуте Алихан Асетов оформил дубль, сделав 3:3.

В итоге решающей стала шайба, заброшенная в овертайме защитником «Динамо» Кристапсом Сотниексом.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_1fb17531b9ef9ec9b8809ece1dce1c03_hd/q634261/e7b24e8530b38d3259a19221bf1bb067/4726915623?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

При этом рижское «Динамо» на сегодня является худшей командой КХЛ, занимая последнее 24 место в общей турнирной таблице.