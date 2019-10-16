«Барыс» потерпел второе домашнее поражение подряд
Казахстанский «Барыс» проиграл рижскому «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский «Барыс» проиграл рижскому «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча состоялась в
Первый период команды провели без голов. Во втором на 26-й минуте гости открыли счет благодаря шайбе Рихардса Марениса, но на 32-й Алихан Асетов вернул ничью на табло. На 35-й минуте Лаурис Дарзиньш вывел рижан вперед, на второй перерыв «Барыс» ушел, проигрывая 1:2. В самом начале третьего периода Роман Старченко сравнял счет. Затем Картер Эштон снова сделал хозяев отстающими, но на 55-й минуте Алихан Асетов оформил дубль, сделав 3:3.
В итоге решающей стала шайба, заброшенная в овертайме защитником «Динамо» Кристапсом Сотниексом.
При этом рижское «Динамо» на сегодня является худшей командой КХЛ, занимая последнее 24 место в общей турнирной таблице.
Отметим, что в предыдущем домашнем матче «Барыс» проиграл «Адмиралу», прервав свою победную серию. В следующем матче 20 октября столичная команда примет подмосковный «Витязь».
|Андрей Скабелка
|Гиртс Анкипанс
|Хенрик Карлссон
|Андрей Макаров
|00:18
|Микелис Редлихс
|02:40
|Павел Акользин
|06:05
|Командный штраф
|25:01
|Рихардс Маренис(Колтон Гиллис, Оскарс Батня)
|31:35
|Алихан Асетов(Дмитрий Шевченко)
|34:44
|Лаурис Дарзиньш(Брэндон Макмиллан)
|35:44
|Корбан Найт
|35:54
|Оскар Бартулис
|39:20
|Антон Сагадеев
|41:15
|Робертс Липсбергс
|41:20
|Роман Старченко(Ииро Пакаринен, Даррен Дитц)
|44:57
|Нериюс Алишаускас
|45:16
|Даррен Дитц
|48:13
|Егор Шалапов
|48:35
|Картер Эштон(Лаурис Дарзиньш, Брэндон Макмиллан)
|54:56
|Алихан Асетов(Леонид Метальников, Егор Шалапов)
|63:32
|Кристапс Сотниекс(Брэндон Макмиллан)
|10
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Юрий Оскирко(Россия, Ярославль)
|Главный судья
|Павел Овчинников(Россия, Москва)