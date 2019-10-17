Рейтинг зарплат КХЛ. Выделяем главное

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«СЭ» публикует новый рейтинг самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ. Наши инсайдеры в течение лета и первых полутора месяцев сезона добывали информацию о зарплатах у агентов, тренеров и менеджеров клубов, а также самих игроков. В прошлом чемпионате в наш топ-лист вошли 53 хоккеиста, сейчас — 54. Нижней границей для попадания в рейтинг стала годовая зарплата в 70 миллионов рублей.

Наши данные не учитывают бонусы — это базовая гарантированная зарплата, которую хоккеисты получают вне зависимости от результатов.

Надо учитывать, что в теории они могут даже удвоить сумму, которую зарабатывают, ведь у отдельных игроков бонусная часть не меньше или даже больше базовой. Правда, зачастую в реальности выбить «максимум» можно, лишь добившись фантастических индивидуальных показателей.

По сравнению с прошлым сезоном зарплаты многих хоккеистов, которые попали в оба рейтинга, сильно поменялись. Чаще всего это объясняется тем, что в апреле 2019 года у таких игроков заканчивался контракт, и они подписали новое соглашение на новых условиях. Однако есть и другие примеры: так, форвард «Магнитки» Николай Кулемин раньше занимал третье место с зарплатой в 165 миллионов рублей. Уже уволенному менеджеру «Металлурга» Геннадию Величкину удалось уговорить его переподписать контракт на худших условиях — теперь у Кулемина 95 миллионов. Правда, говорят, что в соглашении Николая увеличилась и так немаленькая бонусная часть.

Контракты могут изначально быть неравномерными: в разные годы — разная зарплата. Например, Богдан Киселевич, который в этом сезоне заработает 100 миллионов рублей, в чемпионатах-2020/21 и -2021/22 получит по 60 миллионов. Почему? ЦСКА готовится к введению жесткого потолка зарплат. Скорее всего, этим объясняется и сильное падение Алексея Марченко, который из десятки (125 миллионов) свалился до конца сотни и 50 миллионов. В то время, когда он возвращался из Северной Америки, планировалось, что потолок будет введен уже летом 2019 года.

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Формально самый большой новый контракт, который добавился в межсезонье — это переподписание Вадима Шипачева, который остался в «Динамо» на тех же условиях, но на больший срок. Без его учета в лиге не было новых соглашений больше 100 миллионов. Два из них — это новички ЦСКА (Киселевич и Иржи Секач), третий — Павел Дацюк, который упал со второго места рейтинга на девятое.

Сильно поредела группа звезд КХЛ, которые зарабатывали около двух миллионов долларов или больше: помимо падений Дацюка, Марченко и Кулемина, топ покинул Андрей Марков (150 миллионов), который собирался вернуться в НХЛ, но так и не подписался за океаном. А Антон Ландер пошел на большое понижение в «Локомотив» (85 миллионов вместо 140).

Ситуация объяснима: тратить более 100 миллионов на одного хоккеиста с потолком в 900 неразумно, если этот игрок — не абсолютный доминатор в КХЛ. Новый финансовый регламент заставляет менеджеров действовать более рационально и адекватно, чем во времена, когда они могли безнаказанно сорить деньгами.

Учитывая, что следующей весной кончаются контракты лидера рейтинга Сергея Мозякина, а также Найджела Доуса, Даниса Зарипова, Линуса Умарка (собирается вернуться в Швецию), Максима Шалунова и Михаила Григоренко (наверняка поедет в НХЛ, как и Кирилл Капризов), эпоха сверхдорогих игроков в КХЛ может закончиться. 90−100 миллионов станут максимальной зарплатой, на которую придется рассчитывать.

Источник: Спорт-Экспресс

Таблица выше ярко характеризует положение дел в КХЛ.

ЦСКА выделяется на фоне всех — его представителей больше, чем у конкурентов, и в самом топе рейтинга, а всего в наш лист попало 14 (!) хоккеистов армейцев. Две третьих основного состава.

В СКА тоже высокий средний уровень зарплат, но после ухода Дацюка окончательно установилась предельная планка в 70 миллионов. Единственное исключение — Сергей Плотников, который получает на пять миллионов больше.

Летняя селекция Геннадия Величкина не прошла незаметно: по общей величине платежной ведомости «Металлург», вероятно, очень близко к СКА и наверняка обгоняет всех на «Востоке». «Ак Барс» же, наоборот, начал экономить — ушел Марков и дорогие легионеры.

Всего в рейтинге представлены 9 из 24 команд КХЛ, правда, на пять из них приходится всего семь игроков. Даже 14-й по зарплате хоккеист ЦСКА получает больше, чем любой представитель 15 клубов, в том числе главной сенсации этого сезона «Витязя».