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20:18 (мск), источник: Vesti.kz

«Конечно, молодец!» Скабелка похвалил автора дубля и прокомментировал ошибки Даррена Дица

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка после матча с рижским «Динамо» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) рассказал, почему не удалось выиграть второй домашний матч подряд, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Напомним, «Динамо» выиграло у «Барыса» в овертайме в Нур-Султане со счетом 4:3.

— Второй матч, да… Дома не хватает в завершении, наверное, хладнокровия. Второй матч делаем 40 и больше бросков. Хотя мы забили три гола, но пропустили достаточно много. Сегодня мы сделали такие ошибки, которые стоили нам голов. Я думаю, еще травмы, которые пошли последнее время, немного мешают нам показывать на тот хоккей, в который мы хотим играть. Я думаю, мы через это пройдем и станем сильнее, — рассказал тренер.

— После первого периода не играл Талгат Жайлауов. Что-то случилось?
— Ну, конечно.

— Еще Пакаринен выпал. Мусоров отыграл одну смену в большинстве…
— Мусоров не одну смену отыграл. Первый период весь играл. Потом пришлось менять сочетания. Ииро получил повреждение. С первой половины второго периода мы перешли в три звена.

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— Был очень хороший выезд. Что мешает выигрывать дома? Запредельная мотивация?
— Что мешает? В первую очередь недостаточная концентрация при завершении у ворот. Сегодня… Можно то же самое сказать. Но сегодня мы забили три. Наверное, нужно было пропустить хотя бы на одну меньше.

— Мусоров сыграл смену в большинстве. Как вы оцениваете его действия? И какой потенциал у этого игрока?
— Он сыграл две смены в большинстве. Потенциал? Раз мы его ставим в большинство, то видим в нем хороший потенциал. Парень здорово играл в молодежной лиге. Он умеет играть в большинстве. Не его вина, что эти смены не закончились взятием ворот. Это хороший и перспективный хоккеист.

— Как вы оцените игру Алихана Асетова?
— Что мне ответить, когда нападающий забивает два гола? При том, что у нас большая группа нападающих, которая вообще за 16 игр ни одного не забила.

— Наверное, похвалить.
— Я тоже так думаю. При его игровом времени. Я думаю, он не больше 12−14 минут сыграл. Забил два гола. Конечно, он молодец!

— Даррен Диц. Фатальная ошибка в игре с «Адмиралом». Сегодня первая шайба… Мы знаем, что вы жестко относитесь к игрокам, которые жестко ошибаются. Какая работа будет проведена с Дицем? Некоторые ошибаются и отправляются в фарм-клуб.
— Например.

— Муратов.
— Он не потому что ошибся. Потому что он мало получал игрового времени. Молодые ребята, если они не играют в первой команде, они должны играть… Ты либо играешь, либо нет. Сейчас у нас с Саматом такая же ситуация. Если бы «Номад» был здесь, то он играл бы за «Номад».

Если мы говорим про Дица, то у нас большая группа нападающих не забивает голов, и поэтому, когда четыре-пять периодов в атаке нет креатива, то Даррен пытается… Он умеет забивать, но я не могу его поставить в нападение. Да, получаются ошибки, но это от большого желания. Мы на это обращаем внимание. Если вы говорите про Дица, то что вы хотите?

— Такое ощущение, что он старается, но иногда это идет во вред.
— Бывает иногда. У многих бывает.

— Ему можно.
— Почему ему можно? Давайте про Романа Старченко. Он забил? Забил.

— И в овертайме привез…
— И не только в овертайме. Удаление кто заработал? И что мы Роману Старченко, он ведь лидер команды… Столько игр помог нам выиграть. Здесь ведь дело не в том, что ты ошибаешься. Ошибаются все. Хоккей — игра ошибок. Важно, насколько остальные ребята готовы жертвовать ради того, чтобы исправить эти ошибки и не повторять их.

Напомним, следующий матч «Барыс» снова сыграет на своем льду — 20 октября соперником станет подмосковный «Витязь».

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Барыс
3:4ОТ
0:0, 1:2, 2:1
Динамо Р
Хоккей, КХЛ, Неделя 816.10.2019, 16:30 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена"
Главные тренеры
Андрей СкабелкаГиртс Анкипанс
Вратари
Хенрик КарлссонАндрей Макаров
1-й период
00:18Микелис Редлихс
02:40Павел Акользин
06:05Командный штраф
2-й период
25:01Рихардс Маренис(Колтон Гиллис, Оскарс Батня)
31:35Алихан Асетов(Дмитрий Шевченко)
34:44Лаурис Дарзиньш(Брэндон Макмиллан)
35:44Корбан Найт
35:54Оскар Бартулис
39:20Антон Сагадеев
3-й период
41:15Робертс Липсбергс
41:20Роман Старченко(Ииро Пакаринен, Даррен Дитц)
44:57Нериюс Алишаускас
45:16Даррен Дитц
48:13Егор Шалапов
48:35Картер Эштон(Лаурис Дарзиньш, Брэндон Макмиллан)
54:56Алихан Асетов(Леонид Метальников, Егор Шалапов)
Овертайм
63:32Кристапс Сотниекс(Брэндон Макмиллан)
Статистика
10Штрафное время10
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЮрий Оскирко(Россия, Ярославль)
Главный судьяПавел Овчинников(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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