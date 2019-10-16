«Команды бились от души». Тренер «Динамо» назвал ключевой фактор в победе над «Барысом»

— Очень хорошая игра. Очень напряженная. Обе команды бились от всей души. Нам повезло, что мы выиграли в овертайме. Уверенность вернулась назад — мы выигрываем. Очень много бросков мы блокируем. Мы идем дальше. Спасибо, — рассказал Анкипанс.

— У вашей команды был сложный старт, а сейчас две успешные игры — что вы поменяли?

— Мы немного поменяли состав. Остались те, кто готов все за командную игру и победу. Это самое главное. Игра у нас была. У нас был важный момент — был объективный момент. На это ссылаться не будем. У нас есть своя система и ее мы будем придерживаться.