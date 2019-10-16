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20:51 (мск), источник: Sport24

Стали известны зарплаты самых дорогих игроков КХЛ. Больше всех получает олимпийский чемпион Мозякин

Представлен новый рейтинг зарплат КХЛ, сообщает Спорт-Экспресс. Все данные приведены без учета бонусов в миллионах рублей в сезоне-2019/20.

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18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

1. Сергей Мозякин 180
2. Найджел Доус 150
3. Данис Зарипов 130
4. Виктор Антипин 125
5. Линус Умарк 120
Максим Шалунов 120
Вадим Шипачев 120.

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8. Михаил Григоренко 110
9. Джастин Азеведо 100
Павел Дацюк 100
Богдан Киселевич 100
Иржи Секач 100
13. Николай Кулемин 95
Андрей Локтионов 95
Егор Яковлев 95
16. Свен Андригетто 90
Алексей Емелин 90
Якуб Коварж 90
Никита Нестеров 90
Антон Слепышев 90
Илья Сорокин 90
Коди Фрэнсон 90
23. Сергей Калинин 85
Антон Ландер 85
Мэт Робинсон 85
26. Кирилл Капризов 80
Филип Ларсен 80
Сергей Широков 80
Дэн Секстон 80
30. Тэйлор Бек 75
Эмиль Гарипов 75
Даррен Диц 75
Брэндон Козун 75
Игорь Ожиганов 75
Сергей Плотников 75
Владимир Ткачев 75
Ларс Юханссон 75
38. Александр Барабанов 70
Линден Вей 70
Вячеслав Войнов 70
Анатолий Голышев 70
Дмитрий Кагарлицкий 70
Йоонас Кемппайнен 70
Евгений Кетов 70
Стефан да Коста 70
Юха Метсола 70
Эрик О’Делл 70
Иван Телегин 70
Владимир Ткачев 70
Василий Токранов 70
Динар Хафизуллин 70
Теему Хартикайнен 70
Магнус Хелльберг 70
Наиль Якупов 70.

«Магнитка», которую представляет самый высокооплачиваемый игрок КХЛ Мозякин, занимает последнее место на Востоке КХЛ — 14 очков в 18 матчах. Хуже только рижское «Динамо» — 12 очков в 18 матчах.

При этом есть данные, что зарплатная ведомость «Магнитки» уступает лишь ЦСКА и СКА. В прошлом сезоне команда во второй раз в своей истории вылетела в первом раунде плей-офф КХЛ.

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