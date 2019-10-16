Стали известны зарплаты самых дорогих игроков КХЛ. Больше всех получает олимпийский чемпион Мозякин

«Магнитка», которую представляет самый высокооплачиваемый игрок КХЛ Мозякин, занимает последнее место на Востоке КХЛ — 14 очков в 18 матчах. Хуже только рижское «Динамо» — 12 очков в 18 матчах.

«Магнитка», которую представляет самый высокооплачиваемый игрок КХЛ Мозякин, занимает последнее место на Востоке КХЛ — 14 очков в 18 матчах. Хуже только рижское «Динамо» — 12 очков в 18 матчах.