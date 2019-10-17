«Динамо» заставило Сорокина стоять на голове, но это не помогло. ЦСКА без двух лидеров взял дерби

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Несмотря на две уверенные победы в последних матчах, судьба Владимира Крикунова еще не решена. Несколько неудач и его вновь соберутся увольнять. Неслучайно ведь в кулуарах говорят, что все уже фактически решено. Возможно, поэтому главный тренер «Динамо» выставил на матч с ЦСКА сильнейший состав, а не как, к примеру, на игру в Петербурге пару недель назад. У московских армейцев, напротив, вышли не все лидеры. Григоренко пропустил матч из-за небольшого повреждения — в предыдущей игре с «Сочи» Михаил принял бросок на себя и больше на льду не появлялся. Вновь этой осенью возникли проблемы со здоровьем у Андронова. Но Игорь Никитин без потери качества может заменить двух игроков основы — настолько велик запас прочности у действующего чемпиона.

Оно было видно и по игре. В первом периоде ЦСКА к тому же остался без ведущего центра и почти этого не заметил. Линден Вей случайно заехал клюшкой между ног Кулемину и получил дисциплинарный штраф до конца.

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Хозяева заработали пятиминутное большинство — отличный шанс, чтобы выйти вперед. Нельзя сказать, что игра при численном преимуществе была блестящей у Крикунова, но местами розыгрыш бело-голубых смотрелся здорово. Моменты у ворот Сорокина были: Индрашис опасно бросал, Моисеев попал в перекладину, Миронов выводил Игумнова «один в ноль». В итоге забила первая тройка: за 17 секунд до конца большинства Петерссон с передачи Шипачева отправил шайбу в ворота.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_3d027f2dfb3f6acefc91d9b828cb54ba_hd/q634277/8559d17150fe43d035ed2609fd05a6b5/4726929156?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В первом периоде динамовцы могли удваивать преимущество: Моисеев один на один выходил с голкипером и мог забивать. 24-летний форвард, у которого всего одна заброшенная шайба в сезоне, в московском дерби смотрелся очень солидно. Правда, против ЦСКА этого было мало. После перерыва армейцы сравняли, да и в целом инициативу в игре перехватили. У хозяев льда был лишь один момент, когда с броска Хиетанена добивал Яшкин.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_b8484d4f4fad0432cf8e5218a6438039_hd/q634317/1479cc9a66e5fa17699e5e243b9c3f11/4726929187?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Накручивал соперников Капризов, который делает это на протяжении всего сезона, жестил порой на льду Иржи Секач (после его силового Кулемин на льду больше не появлялся). Вместо Вея к ним в тройку поставили Калинина, который вроде бы тоже не терялся и был хорош на вбрасываниях. Дебютировал у Никитина 19-летний нападающий Максим Соркин, неплохо заявивший о себе в Высшей лиге в этом сезоне. Армейцы действовали неспешно, может, где-то вальяжно. Но они в этом сезоне могут позволить себе многое, если не все. Игроки «Динамо» упирались до последнего, заставив Сорокина сделать пару-тройку впечатляющих сейвов и три раза за полминуты попав в штангу. Но гости все равно вели в счете — Бочаров не справился с сильным броском Мамина после контратаки. ЦСКА, имея гигантское преимущество над соперниками, играет не слишком ярко. Команда Крикунова за исключением коротких отрезков тоже не будоражила воображение.

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Любопытно, что на матче присутствовал Вячеслав Быков, которому перед игрой проводили экскурсию по новой арене бело-голубых. Может, двукратный обладатель Кубка Гагарина решил возобновить тренерскую деятельность и готов взяться за «Динамо»? Шансов, что Быков вернется в КХЛ, почти нет, но ведь хочется помечтать.