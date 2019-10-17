«Динамо» заставило Сорокина стоять на голове, но это не помогло. ЦСКА без двух лидеров взял дерби
Никаких сюрпризов и чудес в Москве не произошло.
Никаких сюрпризов и чудес в Москве не произошло.
Несмотря на две уверенные победы в последних матчах, судьба Владимира Крикунова еще не решена. Несколько неудач и его вновь соберутся увольнять. Неслучайно ведь в кулуарах говорят, что все уже фактически решено. Возможно, поэтому главный тренер «Динамо» выставил на матч с ЦСКА сильнейший состав, а не как, к примеру, на игру в Петербурге пару недель назад. У московских армейцев, напротив, вышли не все лидеры. Григоренко пропустил матч
Оно было видно и по игре. В первом периоде ЦСКА к тому же остался без ведущего центра и почти этого не заметил. Линден Вей случайно заехал клюшкой между ног Кулемину и получил дисциплинарный штраф до конца.
Хозяева заработали пятиминутное большинство — отличный шанс, чтобы выйти вперед. Нельзя сказать, что игра при численном преимуществе была блестящей у Крикунова, но местами розыгрыш
В первом периоде динамовцы могли удваивать преимущество: Моисеев один на один выходил с голкипером и мог забивать. 24-летний форвард, у которого всего одна заброшенная шайба в сезоне, в московском дерби смотрелся очень солидно. Правда, против ЦСКА этого было мало. После перерыва армейцы сравняли, да и в целом инициативу в игре перехватили. У хозяев льда был лишь один момент, когда с броска Хиетанена добивал Яшкин.
Накручивал соперников Капризов, который делает это на протяжении всего сезона, жестил порой на льду Иржи Секач (после его силового Кулемин на льду больше не появлялся). Вместо Вея к ним в тройку поставили Калинина, который вроде бы тоже не терялся и был хорош на вбрасываниях. Дебютировал у Никитина 19-летний нападающий Максим Соркин, неплохо заявивший о себе в Высшей лиге в этом сезоне. Армейцы действовали неспешно, может,
Любопытно, что на матче присутствовал Вячеслав Быков, которому перед игрой проводили экскурсию по новой арене
Дарья Тубольцева
|Владимир Крикунов
|Игорь Никитин
|Иван Бочаров
|Илья Сорокин
|08:15
|Линден Вей
|08:15
|Линден Вей
|12:58
|Андре Петерссон(Вадим Шипачев, Михал Чайковски)
|22:01
|Антон Слепышев(Михаил Науменков, Андрей Светлаков)
|45:18
|Максим Мамин(Сергей Толчинский, Павел Карнаухов)
|0
|Штрафное время
|25
|2
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин(Россия, Московская область)
|Главный судья
|Денис Наумов(Россия, Тольятти)